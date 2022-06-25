原标题：长春市百万大学生留长工程2022年域外引才校园双选会即将启幕！

为充分发挥高校毕业生群体在我市经济社会发展的生力军作用，吸引更多域外和吉林籍高校毕业生来(留)长就业，为汽车、装备制造、生物医药等长春市“1+6”产业体系重点企业、民营中小微企业及“专精特新”企业点对点输送人才，6月27日至7月27日，由市人社局主办，市人才服务中心承办，智联招聘协办的“稳就业，促发展”长春市百万大学生留长工程2022年域外引才校园双选会即将拉开帷幕。本次活动涵盖四大项内容。

线上招聘对接

6月27日起，长春人才网、智联招聘网设立专属线上招聘页面，包括“长春人才网共享平台”“推介长春”“企业招聘大厅”“直播引才”“政策宣传”五大功能模块，实时推荐就业岗位、发布就业政策。同时，长春人才市场官方公众号、长春人才市场官方抖音号、智联招聘长春分公司公众号、高校就业网、高校BBS等线上渠道也将全面开通。

直播推广

长春人才市场官方抖音号、智联招聘网招聘平台增设长春市“直播专区”，通过专场“直播带岗”系列服务活动，为高校毕业生来(留)长提供精准服务，并开展城市品牌及高校人才招聘活动宣传推介，邀请长春市重点企业优秀代表担任“长春1+6产业代言人”，为活动助阵，提升长春人才品牌影响力。

线上互动

网络平台实时答疑，让高校毕业生对企业和岗位认知更清晰。求职者可随时查看意向职位,一键收藏和投递简历，企业人力资源部门可邀请候选人线上互动、发放录用卡，一键锁定心仪人才。

后续服务

活动通过跟踪服务、持续宣传和数据统计，针对投递简历毕业生和用人单位进行精准服务，持续扩大活动宣传面和影响力。对活动中未招聘到合适人才的企业和未找到心仪工作的人才进行电话回访，跟踪调查原因，在长春人才网、智联招聘网页面显著位置进行求职和岗位信息的再宣传、再推介，在市区各级人才市场发布缺工企业招聘信息，同时设立求职人员报名窗口，接受群众就近咨询和报名应聘。

6月27日14点，长春人才市场抖音号、智联招聘直播平台将同步直播启动仪式，重点面向东三省及京津地区，包括清华大学、北京大学、北京中医药大学、南开大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学等48所高校宣传长春、宣讲政策、直播带岗，并将邀请一汽富维、派格汽车、捷翼汽车、东北工业集团等省内重点企业进行现场推广。届时，直播窗口下方将实时发布重点企业带来的就业岗位，求职者可在线投递简历。

(责编：曹淼、李源)