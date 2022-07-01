人民网北京7月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，6月30日，位于重庆綦江的新页1井测试获得日产页岩气53万立方米，标志着中国石化川东南盆缘复杂构造带“新场南-东溪-丁山-林滩场”形成整体连片，整体资源量达到11930.5亿立方米。这是中国石化继涪陵页岩气田后发现的第二个万亿立方米页岩气资源阵地，将为保障我国能源安全贡献力量。

新页1井试获日产页岩气53万立方米。受访者供图

据了解，新页1井完钻井深5756米，是中国石化勘探分公司部署在重庆綦江区新场构造的深层页岩气风险探井。新场构造在地质上属于川东南盆缘复杂构造带，此前研究表明，该构造带超深层页岩气有利面积大、资源量大。

据介绍，“新场南-东溪-丁山-林滩场”的平均深度都大于3500米，其中最深完钻的丁页8井气层达到4614米。通常而言，埋深超过3500米的页岩气，被定义为深层页岩气。深层页岩气穿过的地层多，存在着页岩埋深大、地应力复杂等多项世界级难题，对技术要求高，勘探开发难度大。

“我们成立了深层页岩气技术攻关组，开展深层页岩气目标评价等技术攻关研究，形成了深层页岩气体积压裂技术，实现了优质页岩钻遇率100%，压裂装备、工具及材料全部实现国产化，大幅降低施工成本。”中国石化有关负责人表示，下一步，将加强新场构造目标精细评价，加强川东南“新场南-东溪-丁山-良村北”整体评价与部署，力争实现新勘探突破。

此前，国家能源局、科技部印发的《“十四五”现代能源体系规划》表示，目前，我国非常规天然气勘探开发技术取得较大进步，建成一批国家级页岩气开发示范区，页岩气年产量超过200亿方，支撑我国成为北美之外首个实现页岩气规模化商业开发的国家。“十四五”时期，要积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。

业内专家认为，页岩气等非常规油气是未来国内油气增储上产的战略接替领域，也是增储上产的主力军。“十四五”期间我国应以地质理论创新引领勘探突破，以技术进步促进降本增效，有效推动非常规油气担当增储上产主力军重任。

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