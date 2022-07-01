人民网北京7月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，当前，全国大部分地区进入主汛期，铁路防洪防汛进入关键阶段。铁路部门紧盯防洪安全不放松，持续深入开展防洪隐患排查整治，加强防洪应急值守，凝聚各方力量，坚决确保汛期运输安全畅通。

6月以来，国铁集团防洪办发布暴雨预警通知8次。各级防洪办动态观云追雨识水，分析研判雨情水情灾情，加强与地方应急管理、气象、水利、国土资源等部门联系，积极指导现场有针对性地做好防范。

国铁集团要求，各单位要加强汛期值班值守，对防洪关键处所加强巡查巡守，进一步强化防洪重点处所管理。要以周边环境和排水径路变化为重点，全面排查临近线路的地方道路、厂房、桥梁、山塘、围垦造田等环境变化影响；高铁隧道口、长大路堑等防洪薄弱地段要采取白天限速措施入网检查，仔细查清高铁隧道口边仰坡小流域沟谷汇水区域和排水径路，严密防范山洪、泥石流、崩塌、滑坡地质灾害风险。

此外，工务、机务、车务、调度坚持“四位一体”，加强信息沟通，主动联防联控。工务部门动态向车站和调度通报沿线降雨情况，及时按预案要求提出减速慢行或封锁线路申请，情况紧急时立即拦停列车。机车乘务员熟悉出乘区段防洪重点地点和运行区段行车条件，列车运行中加强车机联控和行车瞭望，及时报告区间降雨情况，坚决把好行车安全最后一道关口。调度和行车部门加强与现场的联系，根据降雨情况或现场请求，及时采取列车限速、封锁措施。各铁路局集团公司动态掌握区间降雨情况和降雨封锁警戒条件，提前做好准备，避免把客车封停在降雨区间。

铁路部门坚持全员防洪，统筹路内外资源，实现路地联防联控。各单位积极发动沿线群众，落实“双段长”工作机制，对高铁护路联防队员加强隐患识别、水害险情、应急处置等防洪应急知识培训，广泛开展爱路护路宣传，凝聚共保安全合力。

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