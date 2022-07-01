原标题：烟火传承，滋味觉醒——理象国助力沪上葱油饼小店复苏

6月以来，上海市民最期待的便是那来自大街小巷早饭摊点的人间烟火气。以葱油饼为代表的上海早餐小吃，已经“有滋有味”地回来了。

为了助力沪上葱油饼小店生意复苏，上海品牌理象国携手7家上海葱油饼小店在抖音平台开启“共享直播”新模式，帮小店吸引人气。从6月15日至今，理象国的直播间累计观看达35000多人次，大家可以一边“云”赏这些小店的葱油饼的制作过程，一边为云购街头的葱油饼，而最重要的，还是希望通过沪上美食的呈现，全国各地的朋友也有机会来上海尝尝这些街头美味，让这些老手艺继续传承下去。

“还原中华传统美食，并将地方美食带到全国各地”是理象国长期坚持的一项事业。为了将承载着沪上文化与记忆的葱油饼让更多人知道，今年3月，理象国就曾携手沪上10家葱油饼店，通过帮助店主登上地铁海报、抖音视频等方式，向大众讲述了这些老手艺人深耕市井、传承美食的感人故事。而随着6月的复工，理象国延续初心，继续开展葱油饼传承，不仅积极帮助部分小店开通线上直播团购，更是用新消费新模式推动传统小店的复苏，将街头巷尾的老味道再次延续。

一张小小的看似简单的葱油饼，在经过每位小店店主之手后，各有各的味道。“选材是关键。”顾寿刚葱油饼的店主如是说。从面粉到小葱再到用油，每一个步骤都离不开考究二字。而海上居的老师傅则认为：“葱就是葱油饼的灵魂。首先一定要选每天新鲜的葱，葱叶还沾着露水的那种，加上秘制猪油，香气就出来了。当然，对于老式葱油饼来说，先煎后烤也很关键。”现买、现切、现用，小葱的选择和使用比例，让每一张饼都散发着自己的鲜香。 “秘诀就是一大把葱花，然后成品一定要是外酥里嫩的。”在葱油饼行业深耕二十多年的李向阳葱油饼店老板娘说道，“葱是灵魂”是老食客们和手艺人间的默契。

葱油饼里藏着上海这座城市浓浓的人情味。通常，这些传统手艺的小店80%都是靠老客维系，20%是路过的新客，疫情期间，很多老顾客询问店家“什么时候开门”“好想吃葱油饼，想了两个月了”……而店家也想尽快为惦记着他们的人开灶生火。有的店几代传承，手工制作，类似王记、穆氏这样已经开了几十年的店不在少数，和老客们的关系也非常熟络，可以说是上海小巷美食文化的缩影。老客们对葱油饼店复工也是期待良久，纷纷表示“家里老人孩子都很喜欢，吃了很多年，今后也会一直支持小店的生意”“疫情期间一直在担心老板的生意，看到他们重新开张就放心了”。

街头巷尾的葱油饼店和这些社区邻里，几十年来，早已成为相互温暖的。穆氏的老板娘一直惦念着几十年来一直来光顾的隔壁阿姨。这位阿姨很多年前看老板娘住的离店面太远，不仅主动帮他们找便宜的房子租住，还在老板娘忙得脱不开身的时候热心帮她照看孩子。即使现在阿姨已经80多了，还不忘让儿子媳妇一直来光顾生意。而双辽支路葱油饼店的师傅，在疫情期间则将店里囤积的面粉主动提供给社区里有需要的邻居们，“平时都是邻居来照顾生意，现在也想为邻里做些力所能及的事。”

看到熟悉的小店重新开业，平时只买一张饼的顾客也要额外多带两张，有的甚至跨越了半个城，只是想以最朴实的行动支持小店，大家都用自己的方式，表达了对传统手艺人、对烟火气、对上海的热爱。理象国负责人表示，理象国作为上海本土食品企业，许多产品的灵感取自街头巷尾，希望人们记忆里的味道能长久流传，也希望上海的烟火气再次袅袅升起。

小吃虽小，但关乎民生；小店虽小，却代代传承。这一切，都是上海这座充满烟火气的城市中不可缺少的组成部分；而渐渐回归的老客，店主脸上喜悦的神情，店里再次升起的白烟，便是一座城市有温度的血液和充满生命力的脉搏。企业力量即便微小，也能让人感到温暖，看到希望。

帮助传统小店宣传和恢复人气的小小举动，是理象国作为年轻一代新国货品牌接地气、扛责任、有担当的表现。理象国自创立以来，也一直以品质、健康、安心、创新为品牌使命，致力于打造安心暖胃的新国货简餐品牌，以“相互温暖，共同前行”的理念坚守初心。未来，在坚持高品质的同时，理象国也将持续积极履行企业的社会责任担当，响应国家的号召，彰显新国货企业的新风范。

(责编：曹淼、李源)