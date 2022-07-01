原标题：北回归线上的荔枝熟了！近250万网友云围观广州供销社主任直播卖荔枝

进入盛夏，广州从化枝头上的荔枝由绿转红，迷人的香气从枝头一路飘到竹筐里、货车上、仓库中，随着冷链物流飘到全国各地消费者的餐桌上。

6月29日，流溪河畔，广州市供销合作总社党组书记、理事会主任吴尚伟化身主播，走进拼多多“寻鲜中国 多多好农货”助农直播间，向消费者倾情介绍从化荔枝的种植特点和名优品种。吴尚伟现场试吃了核小肉厚、雪白如汤圆的从化桂味荔枝，并邀请全国的消费者一起品尝刚刚上市的桂味荔枝。在“网红主任”的加持下，当天，助农直播间内涌入了近250万人次消费者观看。

供销社主任当网红 观众直呼“专业对口”

流溪河是广州的母亲河，而流溪河的发源地——从化，则是广州荔枝种植面积最大的区域。坐落在北回归线上的广州从化，森林覆盖率达69.1%，是中国特色农产品优势区和著名的荔枝之乡。

据《从化县志》记载，当地荔枝种植的历史可以追溯到清雍正八年（1730年），而如今，从化拥有优质荔枝品种多达116个，主要产区分布在流溪河沿岸太平、江埔、城郊、温泉一带。

而6月正是广州荔枝的“表演时间”，大量晚熟优质的荔枝品种陆续上市。“日日熏风卷瘴烟，南国珍果荔枝先。在广州从化，每年六七月份是荔枝上市的高峰期。希望大家踊跃拼单，为从化的乡村振兴、农民致富贡献自己的力量。”在拼多多的助农直播间内，吴尚伟对着镜头侃侃而谈，“接下来我给大家展示一下从化的桂味荔枝。桂味荔枝的特点就是核小，肉质爽脆清甜，吃了香在口甜在心，各位朋友们赶紧下单，和我们一起共享美味珍果！”吴尚伟现场品尝了桂味荔枝后，还向网友们科普了“加工成果干”“做成荔枝饮品”等荔枝储存办法。

“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”为了让网友们对荔枝“敞开了吃”，吴尚伟还贴心地在直播间分享了吃荔枝“不上火”的秘诀：“有好吃的荔枝还怕啥热气呀，用盐水泡一泡就好啦。”不仅如此，吴尚伟还现场向网友们展示了荔枝蘸酱油、荔枝蘸辣椒两种新奇吃法，引得网友们阵阵好评。

“主任对荔枝的介绍一看就很专业，不愧是广州供销总社的，助农直播算是专业对口了！”“主任的介绍好贴心，妈妈再也不用担心我吃荔枝上火了，我也要挑战一天吃300颗荔枝，当一次岭南人。”当天，该直播间内涌入了近250万人次网友，热情的网友们纷纷为客串主播点赞，同时以自己的实际行动支持这场助农直播。

跨界卖荔 薄利多销只为助农

看着直播间内的热火朝天的情况，直播店铺岭南水果新鲜精选店的电商运营负责人江伟康站在一旁长舒了一口气。为了实现跨界助农，他所在的公司紧急筹备了一个月的时间，终于赶在今年从化桂味荔枝上市之前搭建起了相应的供应链。

“我们是从化本地的一家电商公司，主营运动类目和个人护理按摩器材类商品。”江伟康也是从化本地人，自小在从化长大的他对荔枝再熟悉不过。“今年五月底，龙舟水席卷全省，我们就对今年荔枝的产量感到担忧。”

尽管主营业务并不是荔枝，但是由于公司内大部分都是从化人，谁家还没有一两位种植荔枝的叔伯亲戚呢？听着亲戚们念叨“今年的荔枝不好卖”，江伟康和公司的几位创始人也开始深入了解今年从化荔枝的销售情况。原来，恰逢荔枝小年，又加上连月的大雨，今年荔枝的产量恐怕只有去年的两三成。产量少了，售价自然就高了。最近桂味荔枝的产地收购价格在15元左右，去年同期只要3-5元，价格高了这么多，农户们的荔枝便不好卖了。

“更麻烦的是荔枝的上市时间相对集中，一旦滞销就会全都烂在地里，短时间内销售压力巨大。”江伟康说，“在听到农户们的难题时，我们几位拍档坐在一起稍作讨论，便拍板决定要帮忙销售荔枝。”

据江伟康介绍，他们本身有着良好的电商基础，在多个平台都有运营经验，决定帮忙卖荔枝后，便快速从货源、物流等方面多点出击。“有人去跟果场谈，有人去跟冷链物流谈，有人去准备包材冰袋那些。”江伟康表示，即便他们有着完整的运营机制和一部分仓库之类的资源，将荔枝的供应链捋顺也花了一个月的时间，堪堪赶在桂味荔枝上市前的10天左右，在拼多多的店铺上线了桂味荔枝的链接进行预售。

由于该店铺原本就有销售一些从化的农特产品，加上江伟康等人的精心运营，在当天直播开播前，从化桂味荔枝链接的拼单数量就已经达到10万+。“今年的从化桂味荔枝是6月25日开始上市的，现在还没有达到巅峰期。”江伟康表示，他们现在最担心的便是天气问题。“前阵子由于强降雨，全省有些地方发生了洪涝灾害，会直接影响物流的时效性。”江伟康表示，这次卖荔枝他们不求能有多少利润，只是希望能够帮助农户们尽可能地将荔枝销售出去。

直播间内，在领完50元的店铺券后，广东省内用户拍下5斤荔枝只需要88.8元，还要扣除荔枝收购成本约75元及冷链物流费用，利益基本都让给了农户和消费者。“广东省外用户我们给到了118.8元/5斤的价格，但是省外我们用的是顺丰空运，物流成本比省内高很多。”

“寻鲜中国”助荔远行 7月上旬等你尝鲜

时间流逝，这场由广州市供销合作总社指导，从化区供销合作社联合社、从化区农业农村局主办的助农直播也走到了尾声。“桂味荔枝皮薄肉厚，甜中还带着桂花香气，在众多荔枝品种中‘C位’出道”“十年老树种植培养，施农肥不打药，现摘现发……”直播间内主播的吆喝声渐渐停止。停止跳动的观看数字238.63万，则显示着这场多方协力助农直播的成功。记者了解到，这场直播是2022年从化区供销社荔枝销售推介会的重要组成部分，也是拼多多“寻鲜中国 多多好农货”项目的重要一站。

据了解，为提升农产品附加值与溢价能力、推动产业良性发展、促进农民稳定增收、助力乡村振兴，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多发起了“寻鲜中国 多多好农货”项目，以节令为轴，在全国寻找最新鲜的当季食材，以“尝鲜直播”等方式，向平台用户介绍各地的“好农货”，总结梳理农产品品牌建设和保护经验，并择机向更多农产区进行推广。活动期间，拼多多将坚持农产品“零佣金”以及“拼购+产地直发”的模式，针对不同农产品品类制定、完善“好农货”标准，并对符合标准的农产品进行资源倾斜。

“我们平常的荔枝有大约七成是通过电商渠道进行销售的。”从化荔农李伯伯当天也来到推介会现场观看直播，他对记者表示，他家中目前有大约120亩地的果园，今年的产量比去年锐减五成以上。“供销社会收购我们的荔枝，同时对接电商渠道进行销售。”在现场看到助农主播卖力吆喝的模样，他心中对今年荔枝销售的担忧也稍稍缓解。“今年从化荔枝上市的高峰期大约在下个月6、7号，到时候还得靠拼多多帮我们把荔枝销售出去。”

“从化荔枝是广东省荔枝生产的重要基地，目前种植面积约30万亩，约占全省的7.3%，是广州荔枝种植面积最大的区域，要力争在全省市荔枝产业发展中发挥重要作用。”广州市从化区人民政府副区长涂家朝表示，今年从化结合广州荔枝“12221”市场体系建设，已经举办了荔枝优品全球行、荔枝电商直播营销技能竞赛等从化荔枝营销系列活动。当前，从化正继续推进助农服务体系建设，充分发挥农产品流通网络和渠道优势，通过完善田头冷链服务、直播带货等措施，拓宽荔枝的销售渠道，让从化荔枝卖得好，让从化人民日子好。

吴尚伟表示，供销合作社是为农服务的综合性合作经济组织，是推动我国农业农村发展的一支重要力量。今年尽管从化荔枝熟得晚了一些，但熟得早不如熟得刚刚好，在金融、企业、平台各方的共同努力下，从化荔枝必定能远销五湖、飘香四海，跳出大湾区、奔向全世界。（余向东）

(责编：董童、李源)