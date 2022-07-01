人民网北京7月1日电 （记者王仁宏）据水利部消息，今年第3号台风“暹芭”6月30日8时在南海中部海面生成并向北偏西方向移动，预计7月2日在海南东部至广东西部一带沿海登陆。受其影响，7月1—6日华南大部将有一次强降雨过程，暴雨区内珠江流域西江干支流和部分中小河流可能发生洪水。此次台风影响区域与前期珠江流域降雨区高度重叠，一些地区土壤含水量趋于饱和，江河湖库底水高，防御形势不容乐观。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部30日12时针对广东、广西、海南等省区启动洪水防御Ⅳ级应急响应，向上述地区水利部门和水利部珠江水利委员会发出通知，要求加强监测预报，及时向有关地方和部门通报江河汛情；科学调度水利工程，适时预泄腾出防洪库容；病险水库原则上一律空库运行，小型水库落实防漫坝防垮坝措施，坚决避免垮坝失事；加密重点堤段、重点部位、险工险段巡查频次，及时加固薄弱海堤；突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发出预警信息，指导基层政府提前组织危险区域群众转移避险，确保人民群众生命安全。

水利部派出3个工作组分赴广东、广西、海南，协助指导地方开展台风强降雨防御工作。

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