青年兴则国家兴，青年强则国家强。今年6月，首届“00后”大学毕业生走出校园，开启人生新阶段。为引领新一代青年为美好生活而奋斗，人民网携手金沙酒业共同发起“时光酿造美好”2022毕业季主题活动，聚焦高校毕业生群体。活动期间，清华大学、中国戏曲学院、湖北师范大学文理学院、广东工业大学等高校及众多毕业生积极参与，全方位展现出高校毕业生的青春宣言和奋斗姿态。

镜头记录青春，展现青年力量

6月28日，“时光酿造美好——应届毕业生的100张面孔”摄影展在“人民网+”客户端正式上线。活动邀请中国知名人像摄影师肖全及团队拍摄了全国近30所高校，100多张毕业生面孔，记录他们真实的状态。

中国传媒大学优秀学生冯琳、清华大学女篮队队长宋珂昕、冬奥会花样滑冰赛场补冰员樊康等百位风华正茂的有为青年，在镜头下演绎青春该有的奋斗底色。在拍摄过程中，毕业生们积极表达了自己对未来的向往以及奋斗的决心：“在高峰之后，攀向下一个高峰”“末忘肩上担，少年且前行”“天才还是疯子，我不由你定义”……慷慨激昂、个性飞扬的宣言配上青春洋溢的笑脸，诠释了新一代年轻人的意气风发。

同时，人民网发起微博互动话题#请回答首届00后毕业生#，在展现毕业面孔和青春宣言的同时，搭建应届毕业生与“过来人”交流互动的平台。话题发布后引发了网友围绕毕业、青春、理想等词汇的讨论。清华大学、中国戏曲学院、湖北师范大学文理学院、广东工业大学等高校微博参与转发互动，为即将走进社会的毕业生们送上一份美好的祝福。

回答青春之问，引领毕业生为美好生活而奋斗

在摄影拍摄过程中，一位女生手中抱着一本名为《定位》的书，这让摄影师肖全感慨：“找准定位，的确是青年人迈入社会该走好的第一步。”他希望毕业生们能够正确认识自身能力与特点，发挥优势、补齐短板，立足长远来选择适合自己的职业和工作，找准个人能力条件与社会需求之间的交叉点，踏踏实实地实现人生理想。

毕业生们该如何平衡理想与现实？面对繁复的人生选择如何保持本心？北京工商大学法学院副院长陈敦谈到：“理想与现实之间往往会有差距，但这个差距并非人人皆同，反而是因人而异。”他嘱咐毕业生们，要以辩证法的观点看待世界，看到事情的两面性。任时光穿梭，只要我们深刻理解并运用这些方法论，相信我们就能够更好弥合现实与理想之间的“鸿沟”，做到始终保持本心。

北京体育大学管理学院教授邹新娴最大的心愿是即将毕业的同学们可以保持笃行之志、持续踔厉奋发，脚踏实地书写人生新篇章。她说：“离开校园不等于停止学习、停止奋斗。‘奋斗’是我们每一个人达成人生目标的必经之路。所以毕业生们在下一个人生新阶段中，也要不断地奋斗。”

目前，“时光酿造美好”2022毕业季主题活动持续进行中，更多美好接力上演。

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(责编：曹淼、李源)