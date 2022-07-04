人民网北京7月4日电 （记者乔雪峰）中国物流与采购联合会发布了2022年6月份中国物流业景气指数，数据为52.1%，较上月回升2.8个百分点。

从发布数据可以看出，6月份，产业链继续修复，供应链上下游需求得到释放，物流通达能力、保障能力和物流时效有所改善，各分项指数均环比回升，其中业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、设备利用率指数和从业人员指数回升幅度较大。

中国物流信息中心研究员胡焓分析称，业务总量指数回升，需求面有所好转。在工业物流和消费物流需求整体向好带动下，6月份物流活跃度继续提升，业务总量指数为52.1%，环比提高2.8个百分点。

分行业来看，公路运输、仓储、邮政快递业务量指数显著回升，其中邮政快递业务量指数回升超过两位数，达到60%以上高景气区间，供需双向发力是快递物流需求改善的重要原因。6.18电商促销活动期间，电商平台销售额同比去年均实现正增长，3C、家电、化妆品等产品销量比去年同期大幅提升。

需求面有所好转 企业运营指标改善

胡焓表示，6月份，物流助企纾困政策逐步落地，企业运营指标呈现改善态势，物流服务价格小幅提升，资金周转加快，业务利润指数和设备利用率指数环比提高。

服务价格较前期趋稳，6月份物流服务价格指数环比回升0.2个百分点，从陆运来看，成品油价格成本压力增大，公路物流价格指数环比继续回升，海运方面，沿海散货运价有所回落但仍处于高位。

胡焓指出，企业经营状况有所好转，6月份资金周转率指数和设备利用率指数高于50%，扭转连续三个月低于50%以下的局面。6月份主营业务利润指数环比回升1.6个百分点，达到今年以来较高值，利润指数和成本指数差距从4月的17个百分点收窄到10个百分点以内，反映出企业盈利条件有所改善。

行业发展预期趋好 新订单和投资保持回升

胡焓表示，在宏观面整体向好的基础上，企业微观活力增强，企业盈利好转，物流企业对后市保持乐观预期，投资水平连续两个月回升。

数据显示，6月份，新订单指数为53.3%，环比回升4.5个百分点，分行业看，装卸搬运业和水路运输业新订单指数高位回落，而得益于干线运输全线畅通、城乡末端配送便利度改善、商品流通加速等有利条件，公路运输、仓储和邮政快递等行业新订单指数大幅回升，铁路、航空、管道运输等行业新订单指数在前期回升基础上基本持平。

从预期来看，6月份业务活动预期指数为54.9%，环比回升1.2个百分点；从投资趋势来看，固定资产投资完成额指数连续两个月回升，达到50%以上。

胡焓分析称，6月份物流景气指数显示全国物流活跃度继续提升，物流需求和供给能力稳步改善。但物流业回升过程的稳定性和连续性仍需关注。

一是要关注宏观经济回升动力，其强弱对物流需求回升的力度和节奏有较大影响。

二是要关注企业经营成本上升。受疫情和燃料成本影响，二季度物流企业主营业务成本指数上升显著，平均达到55.7%，远高于主营利润指数，成本上升严重挤压盈利空间。

三是要继续关注小微企业生存困境。小微企业受疫情冲击较大，经营普遍困难，4月份以来小微企业业务量、新订单和预期指数显著低于大中型企业。建议物流相关纾困政策和合同订单向中小企业倾斜。

四是要继续巩固保通保畅成果。随着行程码取消带星，各地相继出现替代方案，企业建议要继续优化通行管控，畅通监督反映渠道，切实避免出现“一刀切”和“层层加码”情况。

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