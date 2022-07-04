人民网北京7月4日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2022年6月份中国物流业景气指数为52.1%，较上月回升2.8个百分点，中国物流业景气指数连续三个月运行在50%以下，再次回到扩张区间。

中国物流与采购联合会会长助理何辉表示，6月份物流业景气指数为52.1%，显示出随着稳经济政策持续发力和国内疫情防控形势好转，市场供需两端业务活动趋于活跃。

何辉分析称，从分项指数上看，12个分项指数均有不同程度回升，其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、设备利用率指数和从业人员指数回升幅度明显。从区域看，东中西部地区较上月均有回升。从企业规模看，大中型物流企业稳定在景气区间，小微型物流企业回升动力不足。后期随着需求释放，生产加快，物流行业整体水平将恢复至较活跃水平。

新订单指数回升。6月份，新订单指数为53.3%，较上月回升4.5个百分点，连续两个月回升。显示出物流需求逐步回升，物流订单增加，其中快递快运业新订单指数回升幅度明显。

业务总量指数和设备利用率指数回升。6月份，业务总量指数为52.1%，环比回升2.8个百分点；设备利用率指数50.4%，环比回升2.1个百分点。显示出随着复工复产加快，物流需求增多，物流设备利用率有所提升。

业务活动预期指数回升。6月份，业务活动预期指数为54.9%，环比回升1.2个百分点。显示随着国内疫情控制和纾困助企政策逐步落实，企业对后市保持乐观预期。

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