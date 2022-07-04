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重磅！人民银行公布两项金融对外开放新政策

2022年07月04日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者罗知之）今日，人民银行，香港金管局、香港证监会连线举办“债券通”五周年论坛暨“互换通”发布仪式。会上，人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜公布了两项新的金融对外开放政策，一是启动香港与内地的“互换通”，二是建立人民币与港币之间的常备互换安排。

潘功胜表示，2017年，在香港回归祖国二十周年之际，连接内地与香港债券市场互联互通的“债券通”正式上线运行，成为中国金融市场对外开放的重要里程碑。

五年来，“债券通”运行平稳高效，为内地深化金融市场改革和开放、为香港国际金融中心的发展，注入了新的活力和能量。五年来，境外投资者持有中国债券总量以年均约40%的速度增长，目前持债总规模约3.7万亿元。中国债券先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通和富时罗素等全球三大债券指数，反映了中国债券市场不断提升的国际影响力和吸引力，也反映了全球投资者对于中国经济长期稳定发展、金融市场持续扩大开放的信心。

此外，潘功胜在会上公布了两项新的金融对外开放政策。一是启动香港与内地的“互换通”。这是在“债券通”的基础上，境内外投资者通过香港与内地金融市场基础设施的连接，参与两地金融衍生品市场的一项机制性安排，有利于满足投资者的利率风险管理需求。

二是建立人民币与港币之间的常备互换安排。人民银行与香港金管局将双方已建立的货币互换机制升级为常备互换安排，升级后协议无需再续签，也即将长期有效，互换规模从5000亿元人民币扩大至8000亿元人民币，互换流程进一步优化，资金使用更加便利，这也是人民银行第一次签署常备互换协议。

潘功胜介绍，“互换通”和常备货币互换安排的启动实施，将进一步提升两地金融市场的联通效率，巩固香港国际金融中心和离岸人民币业务枢纽地位，充分体现了中央政府对巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，体现了中央政府支持香港长期繁荣、稳定、发展的信心和决心。

“中国金融市场发展的经验表明，扩大开放是实现中国金融市场发展市场化、法治化、国际化目标的强大推动力，也是进一步提升中国金融市场服务实体经济能力的关键之举。香港作为国际金融中心，具有很多有利的条件和独特优势，是内地金融市场开放的重要窗口和桥梁，也是国家对外开放战略‘先行先试’的重要试验场。”潘功胜说。

(责编：罗知之、高雷)

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