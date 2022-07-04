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中国扶贫开发协会更名中国乡村发展协会

2022年07月04日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者李栋）近日，中国乡村发展协会动员部署“知党恩 知乡村 知己任”——2022年“三知”主题教育活动。此次活动系6月上旬被民政部批准更名后，中国乡村发展协会举办的首次主题教育活动和工作部署。

中国乡村发展协会的前身是成立于1993年的中国扶贫开发协会。中国乡村发展协会会长袁文先在动员会上表示，2021年2月25日，随着全国脱贫攻坚总结表彰大会胜利召开，中国扶贫开发协会完成了历史使命，协会工作开启了由脱贫攻坚向乡村振兴的历史转型。

站上新起点，开启新征程。据悉，今年中国乡村发展协会确定的“三知”主题教育活动是对去年开展党史学习教育和“三学”“三立”主题教育活动的深化。

“在庆祝建党101周年的重要日子里，希望通过‘知党恩、知乡村、知己任’主题教育活动，进一步明确目标、激发干劲，推动协会工作创新发展。”袁文先说。

(责编：王连香、高雷)

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