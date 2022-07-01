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想知道自己有多少张银行卡？“一键查卡”服务来了

2022年07月01日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者罗知之）近日，中国银联联合商业银行推出了“一键查卡”服务，面向境内所有省市开放。此前，中国银联已联合16家全国性商业银行在16个省市对社会公众开放云闪付APP“一键查卡”服务试点，试点以来运行情况平稳，累计服务约192万云闪付用户。

目前，“一键查卡”功能于2022年6月29日向全国境内31个省市的用户开放试用，并支持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、广发银行、浙商银行、渤海银行等17家全国性商业银行及北京银行、上海银行、重庆银行、重庆富民银行、吉林亿联银行、吉林农信、广东农信在内的7家区域性银行的银行卡查询。后续随着试运营逐步完善、推广，将有更多商业银行陆续加入。

据介绍，境内云闪付APP实名用户可以在首页常用应用中看到“一键查卡”服务栏目。在线选择当次查询的商业银行范围，通过身份认证后，即可提交查询申请。申请成功后，云闪付APP将在24小时内生成查询报告，并发送短信至用户云闪付APP注册手机号。收到短信通知的用户可通过云闪付APP查询页面入口查看报告。报告内容根据商业银行反馈的数据生成，为用户提供脱敏后的卡片信息，并在7个自然日后系统自动删除，充分保障用户信息安全。

值得注意的是，“一键查卡”功能处于试运营阶段，部分未在商业银行预留手机号、身份证件过期、未开通无卡自助消费业务等情况的银联卡尚不支持查询。

(责编：罗知之、吕骞)

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