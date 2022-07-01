企业如何管理汇率风险？外汇局发布“参考指南”
2022年07月01日17:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为帮助企业全面认识、科学管理汇率风险，日前，国家外汇管理局企业汇率风险管理服务小组发布《企业汇率风险管理指引》（以下简称《指引》）。
《指引》立足于近年来企业汇率风险管理实践，大量使用优质企业真实案例，贴近企业实际场景，增强可读性，旨在便利企业充分了解汇率避险的积极意义和关键操作。主要包括五大部分：第一部分阐述汇率风险中性的内涵和意义；第二部分介绍企业建立汇率风险管理制度的意义、原则、框架、评价方式等；第三部分介绍人民币外汇衍生产品概念、适用场景和办理流程；第四部分从大型企业（以国有企业为样本）和小微企业等不同市场主体视角，介绍了银行提供汇率风险管理服务的实践；第五部分介绍套期保值会计的概念和核算方法等。
外汇局相关部门负责人表示，《指引》聚焦企业实际需求，旨在向企业提供系统性且到手可用的汇率避险参考指南。
(责编：罗知之、吕骞)
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