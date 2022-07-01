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国家发改委下达70亿元中央预算内投资 要求“一钱多用”

2022年07月01日19:26 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为推动生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，加快补齐城镇环境基础设施短板弱项，国家发展改革委近日下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2022年中央预算内投资70亿元，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、危险废物处置、园区环境基础设施、海水淡化等项目建设。

国家发展改革委表示，本批投资计划坚持“一钱两用”“一钱多用”，积极服务重大区域发展战略建设，重点向长江经济带、黄河流域、国家生态文明试验区等重点区域倾斜。

下一步，国家发展改革委将严格落实项目管理要求，强化项目实施调度监管，加大监督检查工作力度，督促指导相关省（区、市）加快中央预算内投资计划执行和项目实施，切实发挥中央预算内投资效益，助力美丽中国建设。

(责编：申佳平、吕骞)

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