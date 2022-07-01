人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

甘肃出台稳定扩大就业措施

2022年07月01日08:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报兰州6月30日电  （记者付文）甘肃省近日出台《关于进一步稳定和扩大就业的若干措施》，从加大援企稳岗力度、扩大就业岗位供给、鼓励创业带动就业、大力开展职业技能培训、强化就业帮扶保障、优化公共就业服务等6个方面提出18项举措。

　　甘肃省明确，拓展高校毕业生就业空间，继续实施“三支一扶”、特岗教师、西部计划等基层服务项目，持续推进“1万名未就业普通高校毕业生到基层就业”为民实事项目，确保今年招募规模不低于1.7万人；对招用毕业年度高校毕业生且签订1年以上劳动合同的中小微企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴；对招用毕业年度高校毕业生且签订劳动合同并参加失业保险的企业，按规定发放一次性扩岗补助。对高校毕业生等青年群体，持续扩大就业见习规模，全年募集岗位不少于1万个，并按规定给予见习单位每人每月1000元见习补贴；对就业困难群体，将有劳动能力和就业意愿的脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾高校毕业生、长期失业高校毕业生等人员作为就业援助的重点对象，优先组织参加职业培训和就业见习，对确实难以就业的就业困难人员，通过公益性岗位兜底安置。

　　《措施》要求，2022年省属国有企业吸纳高校毕业生就业5000人。

　　《 人民日报 》（ 2022年07月01日 18 版）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国最大陆路边境口岸运输通道再升级 集装箱换装能力提升一倍
　　人民网北京7月1日电 （记者王连香）据中国铁路集团消息，6月30日，满洲里站国际货场扩能改造工程顺利完工，正式投入使用。改造后车站集装箱换装能力将提高一倍，中欧班列返程开行能力进一步释放，我国最大陆路边境口岸运输能力得到大幅提升。…
《中华人民共和国印花税法》7月1日起施行 炒股交税税率不变
　　人民网北京7月1日电 （记者车柯蒙）7月1日起，《中华人民共和国印花税法》(以下简称印花税法)开始施行，自此，凡纳税人发生的印花税应税行为，均应当按照印花税法规定申报纳税。 这意味着从1988年开始已经实施了33年的《中华人民共和国印花税暂行条例》(以下简称《暂行条例》)退出历史舞台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部