原标题：实现就业和科研“双赢”

编者按 近年，我国将开发科研助理岗位作为促进高校毕业生就业的重要手段，一大批毕业生走进院所、高校、企业，成为科研助理——他们“是科技创新的催化剂”，他们“是科研队伍的蓄水池”，他们就是科研团队的一分子。本报今日推出特刊，邀您一起走近科研助理。

毕业生增加167万，叠加疫情影响，今年的高校毕业生就业确实有点难。不过，一份文件的出台，让他们多了一种选择和可能。

6月29日，《科技部等七部门关于做好科研助理岗位开发和落实工作的通知》公布，要求统筹推进科技研发、高新技术企业成长、高新技术产业发展和科研助理岗位开发工作，发挥科技计划和创新基地平台依托单位的引领作用，大幅增加科研助理岗位数量。

近年，我国将开发科研助理岗位作为促进毕业生就业的重要手段。科研助理到底发挥了什么作用？如何提升科研助理岗位的吸引力？我们请院士专家谈谈切身体会。

“在现有人才政策下，科研助理岗位是充实和完善科研队伍的重要途径。”中科院院士、中科院物理研究所研究员汪卫华告诉科技日报记者，不少应聘科研助理岗位的毕业生有继续深造的需求，这个岗位也给学生增加了一个“再次选择”的机会，未来，学生可以带着科研工作经历进入下一阶段的就业、创业和升学中。

助力科技创新的催化剂

“科研助理作为我所科研项目组的成员，主要参与科研项目立项、计划、实施以及管理等环节的工作，为项目负责人及科研骨干提供辅助支撑，是助力科技创新的催化剂。”中核集团核工业西南物理研究院聚变科学所副所长（主持工作）、研究员钟武律说，科研助理多为朝气蓬勃的青年，承担着项目大量事务性工作，使项目负责人和科研骨干能集中更多时间和精力投入科技创新。

汪卫华所在实验室的学术秘书，以及设备管理和相关仪器开发人员都属于科研助理，“相比博士后、博士毕业生，他们可能没有那么好的学术背景，但又对科研很感兴趣，在某些方面很擅长，对我们的科研活动起到不可或缺的作用。”汪卫华说道。

中国科协创新战略研究院人才所副所长石磊分析，科研活动较复杂，流程较多，需要科研助理配合科研人员完成阶段性任务，如协助进行科学实验中的部分环节，完成科学研究必须的数据收集、分析，以及一些必要的报表、财务报销结算等工作。

“招募科研助理也是国际通行做法，美国高校、国家实验室的科研项目组都设有相应岗位。”石磊认为，在我国，大量开发设立科研助理岗位既为学生就业提供了更好路径，达到“学有所用，人尽其才”的效果，又对科研活动起到积极促进作用。

这是一项可长期从事的工作

科研助理是打开上行通道的“跳板”，还是一项可以长期从事的事业？

“科研助理是一项可以长期从事的工作。”中国科学技术发展战略研究院科技治理与人才研究所研究员石长慧给出了肯定答案。

石长慧课题组2019年对全国2076名科研/教学辅助人员开展的问卷调查结果表明，66%的人没有考虑过更换目前的职业或工作单位，13.4%的人想换单位，6.8%的人想换职业，13.8%的人单位和职业都想换。这意味着，不想继续从事科研/教学辅助职业的人只占总体的两成左右。

石长慧进而用另一组数据说明了科研助理岗位开发的迫切性，中国科学技术发展战略研究院2017年开展的北京市科研人员问卷调查结果显示，对于科研院所的科研人员来说，“研究辅助人员太少”是他们在科研工作中遇到的最大困难，甚至超过了“缺乏科研经费支持”。

清华大学公共管理学院教授、清华大学中国科技政策研究中心副主任梁正分析，在今天“数据科学”研究范式日益兴起，大数据、人工智能、社会实验、心理测试等先进方法日益得到广泛应用的背景下，对相关专业特别是跨学科背景的科研助理提出了更多需求。从这个角度来看，科研助理岗位不应单纯被视为高校毕业生就业的“缓冲区”或“跳板”，而是在现代科学研究日益复杂化、组织化、专业化分工背景下的一种必然，同样需要专业化人才来承担。

“我国积极开发科研助理岗位，既能吸纳高校毕业生就业，又能满足科研人员的工作需求，将其从繁杂的科研行政事务中解脱出来，更加专注于科研工作。这是一件可以双赢的好事！”石长慧认为。

提升吸引力要拓宽上升渠道

“科研助理并非一项简单的工作，要对课题组的工作比较熟悉，尤其对学术秘书岗位而言，要有较强的综合能力，如果能有长期固定的人员当然更好，但实际上这个岗位的流动性比较大。” 复旦大学人类表型组研究院执行院长田梅说。

田梅坦言，不同科研团队给科研助理的待遇不尽相同。另外，科研助理是一个相对新兴的岗位设置，有的科研助理岗位在个人职业发展中的作用和意义还比较模糊，对于应届毕业生吸引力较低。

对此，汪卫华深有同感。他直言，与在编职工相比，科研助理绝大部分签署的是短期劳动合同，他们的职业成就感、归属感受到影响，上升通道有限。如何进一步提高科研助理的待遇，给其更强的归属感，是亟须解决的问题。

“要提升科研助理的吸引力，不仅是改善收入待遇，更要拓宽他们的职业发展渠道。”石长慧介绍，关于改善科研助理待遇方面，国家已有政策加持保障。2021年，国务院办公厅下发的《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》明确，扩大劳务费开支范围，项目聘用人员由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等，纳入劳务费科目列支。此外，他建议，科研团队可以根据科研助理在科技成果转化工作中的贡献，将其纳入收益分配范围。

谈到如何打通科研助理的上行通道，石长慧认为，对于编制内人员，可以实行职级制，拓宽晋升通道。而对于聘用人员，建议根据科研项目的推进情况、科研经费的规范化管理程度、科研团队的满意度等考核指标，对其工作予以考评，多年表现优秀者吸纳为编制内人员。

在石磊看来，今后对于科研助理的职业发展与薪酬待遇，应进一步落实以“创新能力、质量、实效、贡献”为导向的科技人才评价要求，依据各单位的特点和实际，设定适用于本单位的科研助理岗位考核评价标准和职业成长路径，将稳定科研助理作为人才队伍建设的重要内容，使科研助理成为那些热爱科研、动手能力强的学生的理想职业选择。(刘垠 操秀英)

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