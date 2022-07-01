原标题：暖心护航，帮青年学子打通铺平就业路

当前正值2022届高校毕业生就业冲刺阶段，市、区两级人社部门在发掘岗位资源、提供精准帮扶、稳住市场主体等方面多策并举推出“就业大礼包”，支持帮助高校毕业生迈好走向社会的第一步。

“亲爱的2022届毕业生们，就业创业是你们逐梦青春、成就未来的起点，全市人社部门将协同各方，推进政策服务聚力增效，一路为你们暖心护航……”昨天，一封专门写给2022届毕业生的信在网络上迅速传阅转载，燃爆了各大高校校园网站和同学们的朋友圈。

“我从头至尾一字不落地读完了这封信。在求职这条路上，政府部门一直在背后默默支持着我们，无论遇到什么样的困难，都有他们为我们撑腰。”刚刚走出校园的毕业生兰兰告诉记者，不久前她找到了一份心仪的工作，但与企业签订合同时，对应该注意什么却一无所知，“这封信就像一张‘明白纸’，不仅根据不同人群进行了分门别类的温馨提示，信的末尾还附上了人社部门的服务指南和电话清单，我们只要‘按图索骥’就能找到自己需要的答案。”

就业问题作为“永恒的课题”，一直牵动着千万个家庭的心。天津市、区两级人社部门通过多层次、全方位、精细化的服务为稳就业加强保障。

“工作人员的讲解使我茅塞顿开，这个直播活动真是太有用了。”近日，红桥区人社局联合智联招聘开展落实天津市“稳经济35条”政策——红桥区2022年人社惠企政策直播宣传活动。活动中，区人社局就业服务部、创业指导部等业务科室工作人员组成的“专家团队”变身政策主播，共同围绕企业和求职者最为关心的海河英才人才引进落户、就业见习、首次创业补贴和创业房租补贴等人社政策，详细介绍了政策享受范围、享受对象、办理流程等内容。近90分钟的直播活动，累计吸引2038人次观看。网友们纷纷表示，此次政策宣讲活动内容丰富实用、针对性强、表达清晰，希望以后能够多多开展。

鼓励高校“走出去”、瞄准企业“引进来”、撬动资源“促对接”。海河教育园高校云集，为了精准对接毕业生就业需求，津南区人社局会同各大院校持续开展“访企拓岗”活动，深入知名企业为毕业生“打前站”，拓宽就业岗位近300个，涉及智能设备、精密仪器、供销商贸、会展服务等多个领域，实现校企“双向奔赴”。此外，被求职者看作“红娘”的“就业云超市”平台上，线上招聘、直播带岗等活动一场接一场；“职崖云课堂”，围绕简历撰写、求职避坑等问题，为高校毕业生做好辅导；“星云创享”等创业访谈短视频栏目，激发着大学生创业热情。

“高质量的就业，是打开青年人生新赛道的一扇大门 。”市人社局相关负责人介绍，今年本市高校毕业生数量再创新高，为此，市人社部门针对2022届高校毕业生推出了首次创业补贴、企业一次性吸纳就业补贴等一揽子利好政策；并通过开展就业政策宣传指导、广泛组织校园招聘等方式，引导毕业生到基层就业、到中小企业就业。

(责编：曹淼、李源)