原标题：市属院校已有6607名毕业生落实就业

太原市教育局相关负责人介绍，我市市属院校今年共有10016名应届高校毕业生，其中已有6607人落实了就业去向。

目前，太原市属高校有1所本科、3所专科，2022年毕业生人数共计10016人。其中本科院校为太原学院，毕业生人数3185名；专科院校分别为太原旅游职业学院、太原城市职业技术学院和太原幼儿师范高等专科学校，毕业生人数合计6831名。

今年，由市教育局牵头，各院校积极与用人单位合作，先后建立了近百家实习实训基地，积极培育就业市场；立足各院校实际，长期开展校园招聘活动，深入挖掘非公企业就业岗位，持续推进网络招聘活动，积极参与省市教育和人社部门、山西高校联盟组织的各类型招聘活动，促进毕业生充分就业。在5月11日举办的针对我市高校毕业生线上专场招聘会上，61家企业线上参与，招聘岗位16495人，在线参与人数达7926人次。教育部门主动与用人单位全面合作、供需对接，进一步连接政、校、企等多方社会资源，市属各高校书记、校长访企拓岗共计146家。截至目前，我市各院校共组织了校园招聘会31场，线上招聘58场，征集岗位31017个。我市10016名毕业生中已有6607人落实了就业去向。其中，三所高职院校毕业生去向落实率均超过70%，待专升本成绩揭晓后，去向落实率均可超过85%，在全省排名靠前。

此外，我市积极落实困难毕业生的就业创业帮扶政策，通过发放求职补贴、开展个性化辅导、精确推送就业岗位等多种方式开展帮扶，助力困难毕业生顺利就业。2022届有2772名符合条件的毕业生获得了每人1000元的求职补贴共计277.2万元。下一步，对于离校未就业的毕业生做好就业创业跟踪服务，第一时间与当地人社保部门联系，做好对接和移交工作。对于低保家庭毕业生、残疾人家庭毕业生、原建档立卡贫困家庭毕业生、残疾毕业生，实行“一人一档”专班专人负责做好跟踪和后续服务，帮助他们尽早就业。

(责编：曹淼、李源)