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我国数字经济规模超45万亿元（新数据 新看点）

2022年07月03日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月2日电  （记者王政）记者近日从工业和信息化部获悉：近年来，我国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二。统计测算数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。

　　新型基础设施建设提速，数字产业化深入推进。截至今年5月底，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，所有地级市全面建成光网城市，千兆用户数突破5000万，5G基站数达到170万个，5G移动电话用户数超过4.2亿户。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近10年新高；软件和信息技术服务业、互联网和相关服务企业的业务收入保持了17.7%和16.9%的高增速。

　　大数据、云计算、人工智能加速融入工业、能源、医疗、交通、教育、农业等行业。截至今年6月底，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖300多个城市。2021年，我国实物商品网上零售额首次超过10万亿元，同比增长12.0%；移动支付业务1512.28亿笔，同比增长22.73%。

　　据了解，“十四五”时期，相关部门将加强数字经济关键技术攻关，加快推进数字产业化，助力经济社会高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月03日 01 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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