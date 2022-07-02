人民网北京7月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年1至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项货运指标创造历史纪录。

国铁集团货运部负责人介绍，今年上半年，国铁集团坚决做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供了强有力的运输支撑。

一是铁路货运能力供给连创历史新高。发挥全国铁路“一张网”和集中统一调度指挥的优势，统筹运用线路、机车、车辆资源，充分运用配合防疫部分客车停开释放出的运输能力，深入开展货运增量大会战攻坚战，最大限度扩充铁路货运能力，畅通国民经济大动脉，为稳住经济大盘、助力复工达产提供充足铁路运力。1至6月份，国家铁路日均装车完成17.8万车，同比增加1万车、增长5.9%，单日货物发送量、货运周转量、装车数、卸车数等多项指标屡次刷新历史纪录。

二是电煤运输保障有力。持续开展电煤保供行动，对电煤运输需求做到“充分满足、应装尽装”，用好北煤南运、西煤东运主要通道能力，加大陕西、山西、内蒙古、新疆等主产区煤炭外运力度，浩吉、唐包、瓦日铁路煤炭运量同比分别增长49.5%、13.6%、25.6%。针对部分地区电煤供应紧张情况，先后下达15批电煤保供调度令，对13省272余家电厂实行精准保供，解燃“煤”之急。1至6月份，国家铁路发送煤炭10.4亿吨，同比增长7.9%；其中电煤6.9亿吨，同比增长9.1%。截至6月30日，全国363家铁路直供电厂存煤6464万吨，可耗天数25.4天，保持较高水平。

三是保供稳链畅通高效。坚持靠前服务、主动对接，与地方政府和重点企业加强沟通协调，动态掌握运输需求，精心制定物流方案，科学调配运力，开辟绿色通道，对关系国计民生的重点物资实行优先装车、优先挂运、优先卸车，强化两端接驳，确保快速送达，畅通物流循环，保障人民群众生产生活急需。1至6月份，国家铁路发送粮食、化肥等涉农物资8826万吨，同比增长15.9%。高效完成援港、援沪、援吉运输任务，采用定制专列、高铁快运及行李车等运输方式，将防疫、生活物资及时运抵重点城市，有效缓了供应紧张局面。

四是国际联运稳中有进。发挥中欧班列战略通道作用，统筹用好西、中、东通道能力，积极推进阿拉山口、二连浩特、满洲里等口岸扩能改造，与沿线各国铁路部门加强合作，开辟了跨越里海、黑海经罗马尼亚进入欧洲的南线新径路，实现中欧班列稳定开行，助力高质量共建“一带一路”。1至6月份，中欧班列累计开行7473列、发送72万标箱，同比分别增长2%、2.6%，综合重箱率达98%。西部陆海新通道海铁联运集装箱班列图定线路由9条增至12条，累计发送货物37.9万标准箱，同比分别增长33.4%，保持强劲增长态势。

五是货运服务提质增效。积极推动“公转铁”运输，大力发展多式联运，紧密衔接公路、海运、内河等交通运输方式，提升综合运输服务能力。1至6月份，国家铁路集装箱日均装车41702车、发送1508万标准箱，同比分别增长19.9%、19.7%，铁水联运完成569万标准箱，同比增长31.1%。铁路货运业务完成数字化转型，95306货运电子商务平台保持稳定运行，累计网上办理货运业务2500万单，涉及货物19亿吨，大幅提升了铁路货运便利化程度和货主体验。

该负责人强调，下一步，国铁集团将密切关注货运需求变化，充分发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，全力做好保通保畅工作，优质高效服务各类市场主体，为稳住经济大盘多做贡献。

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