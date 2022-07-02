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市场监管总局：开通“层层加码”投诉渠道

2022年07月02日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京7月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局根据国务院联防联控机制落实新冠肺炎疫情防控“九不准”要求，开通了公众反映市场监管部门“层层加码”的渠道，公众可就随意关闭保障正常生产生活场所问题进行投诉。

据了解，6月29日，市场监管总局发布了《关于投诉市场监管部门疫情防控“层层加码”问题的填写说明》（以下简称《说明》），公布了公众反映市场监管部门“层层加码”的邮箱：“zzccjm@samr.gov.cn”。

《说明》提醒，为高效快速处置投诉问题，公众需下载并认真填写《市场监管部门“层层加码”随意关闭保障正常生产生活场所问题投诉登记表》，投诉事项一事一单。

《说明》还提醒广大公众，本渠道仅限投诉市场监管部门“层层加码”随意关闭保障正常生产生活场所问题。同时，本渠道不受理市场监管领域违法行为举报或消费投诉等问题，投诉举报此类问题，公众可通过12315平台反映相关情况。

(责编：杨曦、吕骞)

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