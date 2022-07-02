人民网北京7月2日电 （记者栗翘楚）日前，记者从中国科协第三季度新闻发布会获悉，第四届世界新能源汽车大会（WNEVC）将于2022年8月25-28日在海南海口举办。会议旨在推动加快汽车全面电动化转型，实现绿色低碳发展，加强全球产业链协同与跨界融合, 持续构筑开放合作的智能产业新生态。

中国科协科学技术创新部部长刘兴平表示，本届大会主要有以下四方面亮点：

一是践行碳中和目标，深化科技创新与跨产业融合。大会贯彻汽车低碳发展新理念，以“碳中和愿景下的全面电动化与全球合作”为主题，加快转型升级步伐，以科技力量着力补短板、锻长板，设立涵盖新能源汽车各领域关键技术及前瞻科技的研讨。

二是深化全球合作，搭建国际交流平台。本届大会继续邀请德国作为主宾国，分享产业合作经验，深化跨产业融合。邀请联合国环境署（UNEP）、全球环境基金（GEF）、国际能源署（IEA）等8家国际组织机构作为支持单位深度参与大会组织工作。

三是汇聚业界精英，促进资源共享。大会汇集国内外领军的整车、零部件企业，以高水平开放合作加强国际间人才、知识、技术、数据和算力等资源的开放共享。此外，本届大会将继续云集国内外政产学研界佼佼者，凝聚大会共识，彰显国际影响力。

四是聚焦市场热点，推动产业转型复苏。大会立足新能源汽车全面市场化发展新阶段，聚焦热门的新能源汽车安全、智能网联汽车安全和新能源汽车经济策划相关内容。

中国汽车工程学会副秘书长张旭明介绍，本次会议包括4场主论坛、9场专题论坛、9场技术研讨、1场对话、1场高层闭门会议。其中4场主论坛将邀请国内外政府领导、国际机构官员、企业领袖及院士专家，围绕氢能与燃料电池汽车商业化、全面电动化与绿色低碳转型、全球产业链协同与跨界融通、开放合作共同构筑智能生态主题进行深入研讨和充分交流。

据了解，本届大会规模约1500人，策划了24场会议，以及技术展览、科技评选、科学普及、品牌发布等系列活动。目前，中国科协联合海南省人民政府正在邀请国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、国家市场监督管理总局、国家能源局等8家部委作为大会共同主办单位。

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