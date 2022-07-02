人民网北京7月2日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，6月30日，中消协发布了《2022年“618”消费维权舆情分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，为期20多天的“618”电商全网大促活动，尽管面临多重压力，但供需两侧的对接触点更加理性多元，消费升级的态势依然稳健持续。

《报告》认为，今年的“618”促销活动，促销手段简单务实，整体氛围低调安静，交易总额正向增长。细分的交易额、增长率战报不仅见证了消费回暖向好的势头，也释放了消费结构调整、提质扩容的新信号。

《报告》显示，从消费舆论场“吐槽”数据来看，今年“618”基本延续了去年同期的热度讨论场景。监测期内，共收集“吐槽类”“消费维权”信息5540365条，占“消费维权”信息总量的15.9%。

《报告》通过梳理盘点发现，随着全域电商带来的渠道变革的推进，日常流量的获取转化将逐步取代促销节点的集中爆发。新产品、新品牌和新的消费趋势，将引导市场逐渐由销量至上转向更为理性的生意逻辑。平台从大张旗鼓争流量到小步快跑要“留量”，消费者从“冲动剁手”到“理性种草”，将逐渐走向常态。

在消费维权舆情基本情况方面，《报告》显示，在6月1日至6月20日共计20天监测期内，共收集“618”相关“消费维权”类信息34843875条，日均信息量174万余条。

《报告》监测发现，今年“618”促销活动期间消费负面信息主要集中在产品质量、快递配送、价格促销和直播带货四个方面，分别占“消费维权”负面敏感信息总量的14%、10.7%、5.3%和4.3%。槽点指向涵盖了线上线下、传统刚需与升级类商品多个维度。

《报告》还认为，从长远来看，2022年“618”舆情不同意见主体积极理性、多元竞合的正向呈现，集中反映的仍是消费信心不断恢复、消费意愿不断提升过程中的阶段性问题。

对此，中消协建议，一是要系统施策、凝聚合力。建议各级各部门从严格监管、动态监管、社会监督、共治共享的效能提升方面强化对产品质量、促销定价、安全隐患等问题的及时介入和主动干预，用足用好消费投诉公示、消费公益诉讼等共治制度设计，让执法监管的威慑力、社会监督的影响力、舆情讨论的传播力充分互动、共促共赢。持续压实主体责任，约束营销展业行为，切实提高违法成本，不断督促提醒相关领域行业主体检视问题、消除死角、杜绝隐患。

二是要查漏补缺、动态完善。建议各相关主体从优化完善产业链条的角度出发，准确、动态识别线上线下不同消费场景中消费需求的多维变化，及时查漏补缺，动态优化完善，确保条款设计守法合规，约定承诺不留模糊空白；同时，不断强化依法经营“第一责任人”意识，不断强化创新与合规之间的边界平衡意识与实践把控能力；不断强化良好消费生态“第一责任人”意识，不断完善售中售后服务、改善提升消费感知。

三是要包容审慎、鼓励创新。呼吁社会各界对新业态、新模式既要坚持必要的严格审慎，也应予以充分的理解包容。综合权衡商业价值与社会责任，主动打破行为选择的惯性依赖，鼓励营销主体“反套路”、重创新的“自我革命”，支持构建更具诚意、更有价值、更具内涵的新商业模式，满足更加多样、更重品质、更高标准的消费新诉求。

(责编：杨曦、吕骞)