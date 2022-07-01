人民网北京7月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委会同财政部、银保监会联合印发《关于推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知》（以下简称《通知》）。

“可以说是‘花小钱，办好事’。”国家发展改革委财金司有关负责同志接受记者采访时表示，《通知》最大的亮点在于推动地方将市场化保险方式引入高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策工具箱，实现在政府、市场和社会主体之间有效分担疫情防控成本，为受疫情影响停工停产的市场主体和个人提供保障，能够有效实现保民生保市场主体“精准滴灌”。

据了解，《通知》明确了推广疫情防控保险的工作要求，具体包括充分认识疫情防控保险作用、加快研究制定工作方案、指导保险公司依法依规开展业务、引导保险公司协助企业防疫、持续跟进工作情况等5项具体内容，鼓励有条件的地方对疫情防控保险给予政策支持，并优先组织物流、餐饮、零售、文旅等特困行业企业投保。

“近年来，部分地方政府与保险公司创新合作，政府动员或组织相关企业投保，给予一定保费补贴，保险公司对受疫情影响的服务型企业和员工给予补偿，受到社会广泛关注和积极评价。”该负责同志指出，《通知》创新提出了指导推动保险公司开发完善疫情防控保险产品、支持引导保险机构探索建立疫情防控保险共保体、拓展“保险+”服务运用等工作举措，积极鼓励地方结合实际创新工作方法，切实帮扶各类困难市场主体和群体应对疫情影响，增强市场信心，筑牢经济稳增长基本面。

《通知》具体要求，指导推动保险公司依法依规开展疫情防控保险业务，鼓励开发完善复工复产综合保险方案和健康保险、货物损失险等疫情防控保险产品，合理设定保险责任，加大宣传力度，精准推送保险产品信息。支持引导保险机构共同参与，探索建立疫情防控保险共保体，增强承保能力，有效分担风险。鼓励通过各行业协会商会等根据实际需要组织辖区内企业投保，提升风险保障精准度和保险业务覆盖面。加大行业监管力度，规范销售及宣传行为，根据合同条款及时足额理赔，切实保障投保人合法权益。

此外，《通知》鼓励引导保险公司结合投保对象所在行业特点和企业需要，针对性提供风险预防建议，协助企业开展风险隐患排查工作，压实行业和企业疫情风险防控责任。

(责编：申佳平、吕骞)