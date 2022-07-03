本报北京7月2日电 （记者罗珊珊）记者近日从商务部获悉：今年1至5月，我国合同外资1亿美元以上大项目实到外资476.8亿美元，同比增长40.3%，占我国同期实际使用外资的54.3%。

为落实好扎实稳住经济的一揽子政策措施，相关部门将重点做好以下四方面工作：一是建立健全地方重点外资项目工作专班机制，“一对一”强化重点外资项目和企业的服务保障；二是建立全国重点外资项目清单动态更新机制，指导地方进一步梳理1亿美元以上重点外资项目，优化形成新一批全国重点外资项目清单；三是全面加强服务保障，加大省级统筹力度，保障重点外资项目要素合理需求，保护投资者合法权益；四是持续做好引资工作，从更好发挥开放平台引资支撑作用、便利商务人员往来、用足用好相关支持政策等方面引导各地加大工作力度，为企业提供更好投资经营环境。

据介绍，今年以来一批跨国公司加快在我国投资布局，这充分说明外资企业对我国市场信心不减，看好在华长期发展前景。

《 人民日报 》（ 2022年07月03日 01 版）

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