7月 26日，第二届中国国际消费品博览会将在海南海口开展。届时，消博会将成为今年我国四大展会中首场线下举办的展会。记者从消博会组委会获悉，第二届消博会主题为“共享开放机遇，共创美好生活”，展览总面积将由首届的8万平方米扩至10万平方米，展会将实现100%特装搭建。

中国国际消费品博览会是由商务部和海南省人民政府共同主办的国家级四大展会之一，也是全国首个以消费精品为主题的国家级展会和亚太地区规模最大的消费精品展。第二届消博会展会将继续坚持“精品路线”定位，更加聚焦全球消费精品和首发首秀新品，汇聚全球头部品牌和专业采购商，力争打造成为推动高水平对外开放、促进内外市场相通、畅通国内国际双循环、促进消费升级和消费回流、引领全球消费时尚的重要平台。

本届消博会将于7月25日晚上举办消博会暨全球消费论坛开幕式，7月26日至7月28日为专业观众日，7月29日至7月30日为社会公众开放日。

本届消博会国际展区总面积8万平方米，占参展总面积80%，包括6个展馆。其中，1号馆至5号馆为独立品牌展区，6号馆为双循环买全球展区。国内展区总面积2万平方米，包括2个展馆，分别是7号馆的省区市展区和8号馆的国货精品展区。其中，省区市展区1.5万平方米，全国31个省区市均确认继续参展。

截至目前，经统计，第二届消博会已有700余家参展企业确认参展，包括1300余个参展品牌，涵盖了全球57个国家和地区。第二届消博会新增了许多细分行业的全球头部品牌，他们都将携优质特色精品首次露面消博会，为展会注入新鲜的血液。

此外，本届消博会将重点举办多类新品发布活动，争取实现更多全球首发首秀。（记者 马婧）

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