本报北京7月2日电（记者陈晨）今年第3号台风“暹芭”2日下午在广东电白沿海登陆，成为今年登陆我国的首个台风。据中央气象台预报，今年第4号台风“艾利”位于太平洋洋面上，强度缓慢加强，将于7月3日移入东海海域。两个台风活动时间接近，对农（牧、渔）业生产带来不利影响。农业农村部高度重视，紧急部署台风防御工作，要求有关地区农业农村部门切实做好台风防御和灾后生产恢复工作，确保生命财产安全和农业生产安全。

当前正值南方早稻灌浆、晚稻育秧、中稻分蘖、黄淮海夏玉米幼苗生长的关键时期，也是畜牧业生产和伏季休渔的重要时期，双台风带来的强风、大浪、暴雨将对农业生产带来不利影响。农业农村部要求各级农业农村部门立足抗灾夺丰收，自觉把防范台风作为当前农业工作的紧迫任务，强化责任落实，确保责任到人、措施到位。对台风登陆的重点地区，要组织机关干部进村入户，广泛动员发动，提早落实好防御措施，确保农（牧、渔）民生命财产安全和农业生产安全。

农业农村部要求各级农业农村部门加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，加强应急值守，紧盯台风移动路径，密切关注灾害发生动态，充分利用广播、电视、报纸、手机、网络等媒体，及时发布预警信息和防范措施。第一时间将灾害预警信息通知到相关海域的渔船和人员；及时报告渔船进港、渔民撤离上岸、渔政船待命等防御措施准备情况。落实防御措施，立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，落实编组生产制度，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作，确保人员生命安全。抓紧抢收已成熟的早稻等作物，抓紧对果树、大棚设施和畜禽圈舍等进行全面检查加固，减轻灾害损失。及时清理疏通田间沟渠和畜禽场排水系统，防止发生大面积内涝。指导农垦企业、学校、医院等单位做好相关防范工作。

与此同时，要狠抓生产恢复。组织专家核查评估灾害影响，制定生产恢复技术指导意见，因时因地因灾落实灾后恢复生产技术措施。加大机具和人力投入，及时排涝除渍，查苗补苗扶苗，加强肥水管理，促进受灾作物恢复生长。结合农时季节和地区特点，指导农民搞好补种改种。做好受灾畜牧养殖场户的畜禽补栏和生产技术指导。尽快修复台风损毁的港口、堤坝、渔船、鱼塘和养殖设施，帮助养殖户及时补充被冲走的鱼苗，尽快恢复生产。搞好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要。加强灾区动物疫病防控和农作物病虫害监测防治，做好灾后消毒和死亡动物无害化处理，防止灾后重大动物疫病、人畜共患传染病和农作物病虫害暴发流行。督促有关保险机构对参保渔船等设施和农作物尽快定损、理赔。

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