本报记者 陈晨

既有大规模增值税留抵退税，又有小规模纳税人阶段性免征增值税政策；既提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例到100%，又加大小型微利企业所得税和小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户“六税两费”减征力度；既有减税，又有阶段性降低失业保险、工伤保险费率；既延缓缴纳制造业中小微企业部分税费，又阶段性缓缴社保费……今年以来，我国实施新的组合式税费支持政策，将真金白银送达企业、稳定市场主体预期。

“目前，新的组合式税费支持政策正平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。截至6月25日，新的组合式税费支持政策累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元。预计上半年新的组合式税费支持政策将新增退税减税降费及缓税缓费约2.86万亿元，党中央、国务院作出的‘已确定的退税任务上半年基本实施完毕’的部署要求得到较好落实。”日前，税务总局副局长王道树在税务总局召开的新闻发布会上表示。

政策落地，助推经济运行快速恢复

记者了解到，约2.58万亿元退税减税降费及缓税缓费主要由三部分构成——增值税留抵退税18266亿元，是去年全年退税规模的2.8倍；新增减税降费2859亿元，有力减轻企业税费负担；缓缴税费4632亿元，有效增加企业现金流。

“4月1日至6月25日，增值税留抵退税有17033亿元退到纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已退到纳税人账户的退税款达18266亿元。”税务总局退税减税办常务副主任、收入规划核算司司长蔡自力告诉记者，从规模看，小微企业是受益主体。4月以来已获得退税的纳税人中，小微企业户数占比94.5%，共计退税7563亿元，金额占比44.4%；中型企业退税3783亿元，大型企业退税5687亿元，金额分别占比22.2%、33.4%。从行业看，制造业等六个行业受益明显。

留抵退税款快速精准直达，为市场主体纾困解难、提振信心发挥了积极作用。近日，税务总局在全国选取1.5万户典型企业开展问卷调查，结果显示，留抵退税款中的39%用于增加采购原材料，保障企业正常生产经营需要；24%用于投资及研发支出，助力企业升级改造，扩大投资规模；10%用于房租、水电等日常运营支出，缓解企业资金困难；其他退税款用于支付账款和工资薪酬等。

组合式税费支持政策等一系列稳经济措施落地见效，助推经济运行快速恢复。蔡自力透露，5月份，全国企业销售收入同比增长1.9%，较4月份增幅（-7.4%）提高9.3个百分点。6月1日至25日，全国企业销售收入同比增长6.8%，较5月份进一步提高4.9个百分点，呈逐月回升向好的态势。

“四个突出”，助力中小企业更好发展

中小微企业是稳经济的重要基础、稳就业的重要支撑，也是新的组合式税费支持政策重点帮扶的对象。为支持中小微企业更好发展，税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，税务部门推进2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，联合全国工商联开展助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动，并在5月份开展了中小企业服务月活动，采取一系列举措助力中小企业纾困发展，主要体现为“四个突出”。

——政策支持突出“优先”，助企“愿享尽享”。新的组合式税费支持政策优先支持面广量大的中小微企业渡难关、增后劲，约2.58万亿元新增退税减税降费及缓税缓费中，中小微企业享受优惠金额占比近70%。

——宣传辅导突出“精准”，助企“应知尽知”。制作推出中小企业税费支持政策特色宣传产品近4000件，面向中小微企业开展专题辅导讲解3万余场次。

——答疑解惑突出“及时”，助企“会享快享”。通过12366纳税缴费服务热线、征纳沟通平台、办税服务厅咨询服务岗、基层网格员等，解答中小企业提出的政策口径问题和办理操作问题，服务月活动开展以来累计提供答疑服务850万余户次。

——纾困解难突出“有效”，做到“能帮皆帮”。服务月活动开展以来通过“银税互动”为小微企业办理贷款80余万笔、贷款金额3000余亿元；利用税收大数据支持企业供需对接复工复产，5月以来累计帮助1896户企业实现购销成交金额超过60亿元。其中，帮助中小微企业实现项目成交824个，涉及金额17亿元。

一揽子税费支持政策快速落地，有效提振了中小微企业信心。今年前5个月，全国新办涉税市场主体554.7万户，同比增长6.2%，其中99%是中小微企业。增值税发票数据显示，6月1日至25日，全国小微企业销售收入同比增长6%，比4月、5月分别提高14.6个、3.4个百分点。

狠打骗退，不让退税“红包”落入不法分子“腰包”

大规模增值税留抵退税实施以来，税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门建立常态化、制度化打击虚开骗税违法犯罪工作机制，加大联合打击力度，不让退税“红包”落入不法分子“腰包”。

“4月1日至6月29日，全国税务稽查部门已查实骗取留抵退税企业1645户，挽回留抵退税款20.34亿元，挽回其他税款损失14.33亿元。”税务总局稽查局副局长江武峰介绍。

据了解，截至6月29日，六部门已联合打击虚开骗取留抵退税团伙117个，涉嫌虚开金额893亿元，追回相关企业留抵退税9.67亿元，抓捕犯罪嫌疑人1165人，查处黑中介14个。

“与此同时，六部门加力案件曝光震慑，选取典型案件，持续释放‘骗税必严打’‘违法必严惩’的信号。截至6月29日，已曝光骗取留抵退税典型案件497起，有力警示震慑了不法分子。今天，再曝光3起骗取留抵退税及出口退税典型案件。”江武峰直言，在“狠打骗退”的同时，各级税务部门坚持刀刃向内“严查内错”，严肃查处税务人员失职失责、违规违纪，特别是内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，持续加大对外曝光力度。

（本报记者 陈晨）

(责编：袁勃、杨光宇)