本报记者 程是颉

巴基斯坦卡洛特水电站鸟瞰图。

唐鹏飞摄（中国三峡集团供图）

经过7年建设，巴基斯坦卡洛特水电站日前全面投入商业运营。项目装机容量达72万千瓦，每年可向巴基斯坦提供32亿千瓦时清洁电能，满足当地约500万人用电需求，将对缓解巴电力短缺、改善能源结构、促进经济可持续发展发挥重要作用。

卡洛特水电站位于巴旁遮普省卡洛特地区，由中国三峡集团为主投资方投资建设，是中巴经济走廊首个水电投资项目。从大江截流、厂房封顶到首台机组转子吊装、导流洞下闸蓄水……7年来，中巴两国建设者不辞辛劳，克服新冠肺炎疫情等各种困难挑战，提前实现全面投产发电。“卡洛特水电站是中巴建设者共同努力的结晶。”三峡国际能源投资集团有限公司董事长吴胜亮说。

在水电站建设中，中国创新技术发挥了关键作用。卡洛特水电站工程区主要为软岩地质，易受环境变化影响，水电站大坝建设颇具挑战。为确保项目实现节能减排目标，建设团队在当地开展了一系列软岩筑坝的试验分析，提出利用开挖料弃渣作为拦河大坝填筑料的创新方案，大幅减少了建筑材料开采、运输等带来的耗能。此外，团队还定制了智慧园区管理系统，实现园区管理的智能化、系统化和高效化升级。项目巴方电力工程师穆罕默德·阿里·马哈茂德说：“卡洛特水电站项目广泛运用了中国技术，我学到不少新知识。这个项目将改善众多巴基斯坦人的生活，并极大缓解国家电力供需矛盾。”

保护环境是卡洛特水电站项目建设中的优先考量。施工方在污水治理、废弃物处理、周边生物多样性保护等方面制定了详细计划。水电站位于巴基斯坦主要河流杰赫勒姆河流域梯级开发的第四级，随着开发推进，河流下游灌溉效率提高、航运条件改善，气候变化带来的水旱灾害也将得到缓解。巴基斯坦地理信息系统专家穆罕默德·沙菲克称赞：“卡洛特水电站是巴基斯坦河流梯级开发计划的典范工程。”

卡洛特水电站项目还注重促进与周边社区的融合发展。项目规划中包含在周边修建20多个公益项目，包括学校、医院、道路等公共基础设施建设。水电站建成后，每年将为当地提供超过4500多个就业岗位。2017年，由于修建水电站，当地居民海德尔一家搬离库区，住进了窗明几净的新房。如今，海德尔本人在三峡集团设立的“中国三峡—巴基斯坦奖学金”支持下完成了大学学业，在卡洛特水电站担任实习电气工程师。“卡洛特水电站的建设让我们的生活发生了可喜变化！”海德尔说。

“卡洛特水电站项目象征着巴中两国的‘铁杆友谊’。”巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示：“巴方将继续落实中巴经济走廊能源合作目标，推进共建‘一带一路’合作，更好造福两国人民。”

（本报伊斯兰堡7月2日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月03日 03 版）

(责编：罗知之、杨迪)