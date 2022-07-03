姜天骄

原标题：内容付费应提高质量门槛

在视频平台B站（哔哩哔哩），发布视频的人被称为“UP主”。近日，B站试水内容付费，一位UP主上传了售价30元的首部10集付费作品，可粉丝们并不买账，甚至纷纷“脱粉”。这件事引发了网友对短视频是否该收费的讨论。

对于此次事件，不能怪粉丝有抵触情绪。在目前B站已有会员机制的情况下，消费者为什么还要额外花钱呢？如果不给付费节目制定更高标准，难免会有“割韭菜”的嫌疑。这次粉丝对付费节目的不满主要有两方面原因：其一，节目内容偏娱乐，没有知识类节目的含金量高；其二，与长视频相比，无论是制作精良程度还是信息密度，短视频都要大打折扣，并不值得花钱。可见，在消费者心里，衡量短视频是否值得付费，关键还是内容为王。如果短视频内容缺乏专业性或独特性，就算“真爱粉”也不会盲目消费。

不过，对内容付费的商业模式，消费者也不应一概排斥。应该看到，短视频创作者获取收益无非靠内容付费或广告。免费内容势必增加广告，从而影响用户体验。内容付费是支撑创作者持续高质量产出的原动力，高质量视频产品越来越多，最终受益的还是消费者。

从创作端看，生产优质短视频不能光靠“爱”发电，更需要真金白银支持。如今，UP主成为很多年轻人向往的新兴职业。一些人只看到UP主动辄拥有百万粉丝的光鲜一面，却看不到他们创作的不易。短视频从选题、文案、拍摄到剪辑，每个环节都耗时耗力。如果没有稳定的收入，很难保证持续产出，UP主通过内容付费开拓增收渠道无可厚非。

事实上，内容平台从赔本赚吆喝发展到靠作品赚钱，是越来越“健康”的表现。国内短视频平台快手、抖音去年就开始尝试短剧付费模式，允许用户向内容制作者“打赏”，帮助拥有大量粉丝的创作者将内容商业化。UP主是B站最关键的“护城河”，在网络视听平台盈利难的大背景下，B站也在帮助UP主探索稳定的商业模式，最终实现平台、用户、创作者三方共赢。

内容平台在探索中前进，消费者应以更加包容的心态看待。同时，平台也要设身处地为用户着想。虽然年轻群体更愿意为兴趣埋单，但俘获他们的心并不容易，粉丝变现也不是一朝一夕之功，唯有用精益求精的创作态度，才能获得他们发自内心的认同和支持。

(责编：罗知之、杨迪)