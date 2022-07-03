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金融为预制菜“提味”

张建军
2022年07月03日08:27 | 来源：中国经济网
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原标题：金融为预制菜“提味”

“有了这笔钱，不仅可以如期向合作养殖户收购水产品，保障了原材料加工，而且还能进一步加大预制菜品的研发力度，真是一举多得！”广东勇记水产有限公司党支部书记宁文福说，近日该公司收到了农业银行南海丹灶支行500万元“农业龙头贷”。

广东勇记水产有限公司去年成功入选广东省“粤字号”农业品牌，旗下酸菜鱼产品深受市场青睐。今年4月初，随着生产经营规模不断扩大，公司急需流动资金用于加快研发产品锁鲜等关键技术。500万元资金正好解了企业燃眉之急。

今年3月份，广东省出台的《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》提出，支持金融机构开发预制菜专项金融产品。金融机构第一时间行动起来加以落实。

农业银行广东分行将支持预制菜产业作为服务乡村振兴的重点领域，紧扣政府预制菜专项政策，积极对接行业头部客户及产业链合作主体，提供全方位、全链条金融服务，为“炒香”预制好菜加足“金融调料”。

加快预制菜产业园区建设，资金保障是重点。广东肇庆市粤港澳大湾区（高要）预制菜产业园在预制菜产业园建设中处于领先地位。据了解，为支持该预制菜产业园建设，农行肇庆分行已为园区内国家级农业龙头企业——广东华红集团授信5000万元，目前已发放贷款500万元，预计7月份还将投放4500万元。作为该产业园牵头实施主体之一，肇庆市振业水产冷冻有限公司也获得了农行肇庆高要支行4500万元流动资金贷款。

目前，农行广东分行已为70多家预制菜企业提供融资支持。该行还继续深入对接全省21个地市的预制菜产业规划及产业链上下游企业和个人客户，加强与佛山、江门、湛江等地的预制菜产业联盟联动合作，持续提升金融服务覆盖面。截至今年5月末，该行预制菜企业贷款余额达7亿元。

(责编：罗知之、杨迪)

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