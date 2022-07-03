王金虎

原标题：一次补缴3万元每月领700元？假的

居民养老保险参保人达到60周岁，缴费年限达不到待遇领取条件时可以补缴，但补缴也是有条件的。至于补缴多少钱，是由缴费档次和允许补缴年数决定的，要根据参保人实际情况来确定。补缴没有政府补贴并且不计入年限养老金，因此最好还是要按年缴费，避免出现补缴的情况。

近期，有人在多个社交媒体、短视频平台传播多版本的“居民养老保险参保人一次性补缴3万元，每月就能领700元”的“社保教程”短视频，引发大量转发和咨询。最近，山东济南市民周女士就在短视频平台刷到了上面这条社保补缴消息，于是向济南市社会保险事业中心进行咨询，得到的答复是该信息是谣言。

实际上，关于社保补缴的消息往年也被传播，比如山东荣成市人力资源和社会保障局就曾对“一次性补缴3万元养老保险，每月领750元”的消息进行辟谣。此前，“城乡居民一次性补缴7.5万元，月领1000多元养老金”等类似消息也广为流传。事实到底是什么样的？

据济南市社会保险事业中心企业职工与居民养老保险待遇处处长刘正介绍，目前，济南市的政策是，居民养老保险参保人达到60周岁，缴费年限达不到待遇领取条件时可以补缴，但补缴也是有条件的。

具体来说，新农保或城镇居民社会养老保险制度实施时年龄在45周岁以上（不含）的，应按年缴费，累计缴费年限不少于实际年龄到60周岁的剩余年数，允许补缴，但补缴后累计缴费年限不得超过15年；45周岁以下（含）的，应按年缴费，累计缴费年限不少于15年。至于补缴多少钱，是由缴费档次和允许补缴年数决定的，要根据参保人实际情况来确定。

刘正举了个例子，村民张某在户籍所在地新农保制度启动时满50周岁，他50周岁至60周岁期间的缴费年限必须缴满，如果没有缴满则领取待遇前也必须补齐，即张某在满60周岁、累计缴费满10年时可以领取待遇。此外，如果张某想要补缴也允许补缴，但补缴后累计缴费年限不得超过15年。

如果补缴的话，一次性缴纳多少钱，每月能领多少钱？

据介绍，现行居民基本养老保险养老金由基础养老金和个人账户养老金两部分组成。不同地区执行不同的基础养老金标准。仍以济南市为例，现阶段济南市居民养老保险基础养老金标准为每人每月160元。个人账户养老金是由个人账户全部积累额除以139计算。在济南如果一次性缴纳3万元，满60周岁后每月大约可以领取380元。

需要注意的是，养老待遇长缴多得、多缴多得，补缴的话，没有政府补贴并且不计入年限养老金，因此最好还是要按年缴费，避免出现补缴的情况。

“居民养老保险是覆盖城乡非从业人员的养老保险制度，宗旨是保障无工作居民年老后的基本生活。”刘正提醒，对养老保险相关问题，不要道听途说，一切疑问都可以咨询当地社保部门。对于网上各类信息，一定要仔细甄别，希望大家“不听谣、不信谣、不传谣”，以官方渠道的权威信息为准。

(责编：罗知之、杨迪)