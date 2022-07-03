贺建明

原标题：雪域高原再添新动力

在西藏林芝站货场，龙门吊正在有序作业。 本报记者 贺建明摄

2021年6月25日，西藏首条电气化铁路——拉林铁路开通运营。如今，已经运营一年的拉林铁路，方便了旅客出行、推动了文旅产业发展、带动了群众增收致富，成为雪域高原上名副其实的“幸福线、致富路”。

今年6月25日8时，复兴号高原动车组再次准时拉响汽笛，缓缓驶出拉萨站，载着旅客奔向山南、林芝。“这是我第一次乘坐动车，参加驻村工作队组织的去林芝市嘎拉村参观，学习乡村振兴的好经验好做法。”那曲市安多县帕那镇申格卡岗村村民洛桑说，他们一行人从家门口乘坐普速列车到达拉萨站，然后转乘复兴号高原动车组前往林芝。

随着拉林铁路开通运营，拉萨至山南、林芝实现最快1小时4分、3小时39分可达，这让西藏群众的“朋友圈”不断扩大。“如今，西藏形成了以青藏铁路为主通道，拉日铁路和拉林铁路为区内东西两通道的‘一主两翼’铁路交通格局，进一步完善了路网结构，促进了区域经济社会发展和民生改善。”拉萨火车站站长王福说，目前，拉萨至林芝间每日开行动车组列车4列、普速直达特快列车2列，日喀则至林芝间开行动车组列车2列，最高日发送旅客4300余人次，极大地便利了沿线群众出行。

雅鲁藏布江水蜿蜒流淌，高原复兴号动车组沿岸飞驰，车窗外绿树、油菜花田快速掠过。6岁的卓玛脸贴着窗口，新奇地看着眼前变化的风景，并不时跟邻座的斯朗旺扎说话：“叔叔，你看外面好漂亮呀……”

斯朗旺扎是拉林铁路首发动车组列车司机。拉林铁路通车一周年之际，他特意与同事调班，带着家人一起感受高原复兴号动车组的快速和便捷。“我的家乡在昌都，那里山高谷深、交通不便。2003年，我走出大山外出求学时，也跟小卓玛一样充满好奇。”斯朗旺扎说：“当时，西藏境内还没有一条铁路，现在铁路不断延伸，还实现了电气化。我现在最大的愿望，就是盼着早日驾驶火车驶向我的家乡。”

11时41分，列车驶入林芝站，稳稳地停靠在1号站台。西藏凯莱国际旅行社导游吴洲忙着组织游客有序下车出站。“这些游客来自浙江，他们乘飞机抵达西藏，在山南玩了2天，准备再到林芝领略‘雪域江南’的风土人情。如今，进藏旅游体验高原复兴号动车组，成了游客的必选项。”吴洲说。

拉林铁路的开通运营也让杓顺林实现了“双城”生活。“我是做劳务输出服务的，公司和家都在拉萨，在林芝有不少业务。动车开通后，我往返拉萨林芝特别方便。”杓顺林说。

拉林铁路带给沿线群众的不仅仅是便捷，更让他们的致富路越走越宽。林芝市巴宜区布久乡孜热村与林芝火车站隔路相望，随着拉林铁路建设及通车，这个小山村的发展也按下了“加速键”。

拉林铁路建设初期，孜热村村民朗杰自筹资金40万元、贷款80万元购买了装载机、砂石车等工程车辆参与建设。“贷款已经还清了，如今挣的钱都是利润了。妻子是车站的保洁员，一个月工资也有2800元。”朗杰说。

孜热村党支部第一书记王小玲说：“村里在车站从事保洁、安检等工作的有38人。我们也正在积极开展村庄改造，准备利用毗邻火车站的优势，发展商贸物流、餐饮服务等，带动群众增收致富。”

孜热村2公里外的林芝站货场内，龙门吊有条不紊地忙碌作业，一台台叉车在站台两侧的货箱和货车间穿梭，西藏丝路物流有限公司副总经理文学军正通过对讲机调度货物装卸。“拉林铁路开通以来，货场一直处于忙碌状态。目前，进场货物居多。最近，已经有本地企业与我们沟通对接，希望借助铁路运输将大宗产品运往区外。”文学军说。

一年来，拉林铁路这条“钢铁巨龙”穿山跨江，助力雪域高原经济社会发展。据了解，拉林铁路已累计运送旅客113.7万人次、货物4.78万吨，为富民兴藏提供了有力支撑和保障。

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