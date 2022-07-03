屈畅

原标题：上海至北京航班及火车运力逐步恢复

从7月2日开始，京沪航班批量恢复。以上海为主运营基地的航空公司率先恢复京沪航班，7月2日，东航从上海虹桥机场往返北京首都机场的航班有4个；从7月4日下周一开始，东航每日上海往返北京的航班将增加到9个。

据央视新闻报道，以上海为主运营基地的航空公司率先恢复京沪航班，7月2日，东航从上海虹桥机场往返北京首都机场的航班有4个；7月3日，东航从上海虹桥机场往返北京首都机场的航班有6个；从7月4日下周一开始，东航每日上海往返北京的航班将增加到9个。

7月3日起，吉祥航空每天执行一班上海浦东至北京大兴往返航班，从7月5日起逢每周二、三、四、五执行一班上海虹桥至北京大兴往返航班。航班恢复初期使用空客A320飞机执飞，后期将视客流情况更换载客量更大的波音787宽体机执飞。

南航方面，7月3日到8日，南航计划每天执行一班上海虹桥至北京大兴的往返航班，7月5日到8日，每天再增加一班上海虹桥至北京大兴的航班。

未来一周，国航、海航、深圳航空、四川航空等航空公司也都将陆续恢复上海往返北京的航班。

据了解，京沪航线的客座率在国内航线中居于前列，是各航空公司重点运营的航线。上海疫情期间，京沪航线的航班大量调减，今年4月到6月间，京沪航线每日只有一个航班运行。

北京青年报记者了解到，目前，上海开往北京的火车正在逐步恢复。截至7月16日最远预售期，上海至北京火车开行达到41趟。

据了解，此前因疫情防控原因，上海至北京每日只开行1趟高铁直达列车，随着疫情的平稳，两地列车数量逐步恢复。北青报记者登录12306发现，上海至北京开行列车逐步增加如：7月3日，开行26趟；7月4日开行27趟；7月6日开行34趟；7月8日开行39趟；7月9日至7月16日每日开行41趟。 文/本报记者 屈畅

(责编：罗知之、杨迪)