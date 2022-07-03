程婕

原标题：利率“倒挂”长期理财该怎么办？

东城读者王女士最近有一笔三年期的存款到期，利率是4.8%。眼看着这几年存款和理财的收益率一路走低，王女士直后悔当初没有做4.9%的五年期定存。有了三年前的教训，她想着这次一定要选五年期存款。在咨询了好几家银行后，王女士得知现在五年期定存利率比三年期还低。她说自己真给弄糊涂了：“不是存款期限越长，利率就越高吗？怎么现在都反过来了。这样谁还存五年期啊？”

北京青年报记者近日从多家银行了解到，王女士反映的五年期存款利率低于三年期存款利率的“倒挂”现象的确已经在不少全国性银行出现，而且很可能持续下去。这反映出银行对未来长期利率走势的判断，也给投资者出了难题：想长期理财该怎么办呢？

四大银行

定存利率全部“倒挂”

北青报记者从工行手机银行查询到，目前工行50元起存的整存整取定期存款，三年期和五年期的利率都是2.75%。不过，存入金额达到1万元以上，三年期定存利率就可升至3.15%，对于新客或潜力客户等特殊客群，这个门槛还能降到3000元。可是对于五年期定期存款，就没有差别对待了，无论存入多少，一视同仁都是2.75%。所以，如果现在在工行存入1万元定存，五年期利率比三年期利率还要低0.4个百分点，一年少赚40元利息。

同样的现象也存在于其他几大国有银行。中国银行手机银行显示，目前中行三年期定期存款最高利率为3.15%，五年期定期存款最高利率则为2.75%。起存金额达到2万元以上，即能触发三年期存款最高利率。

农行50元起存的三年期和五年期定存利率都是2.75%。如果存款金额达到2万元、3万元和5万元以上，就能享受更高的三年期定存利率，分别为2.85% 、2.98%和3.15%。但是五年期定存利率就只有2.75%一档。

建行的情况也基本类似。北青报记者操作建行网上银行发现，三年期定存利率有四档：50元起存的2.75%；2万元起存的2.92%；3万元起存的3.02%；5万起存的3.15%。但是五年期定存不分金额大小，利率都是2.75%。

不难看出，四大国有银行目前五年期定存利率都是2.75%，但三年期定存利率根据起存金额或客户类型的不同，最高可以达到3.15%。

除了四大国有行，还有一些股份制银行也出现利率倒挂现象。比如，中信银行的定存利率，五年期只有3%这一档，50元起存；三年期则有四档，50元起存的3%，1000元起存的3.3%，5000元起存的3.35%，1万元起存的3.4%。不过，中信银行的定存利率显然比四大行高出不少。

多家银行

三年期和五年期定存利率一样

除了利率倒挂的，还有不少全国性银行三年期利率和五年期利率保持一致，没有显出期限长的优势。比如，交行三年期和五年期整存整取的最高可执行年利率都为2.80%；招商银行三年期和五年期整存整取利率都是2.75%；平安银行三年期和五年期各档次定存利率都一样，3000元起存的3.30%，5000元起存的3.35%，1万元起存的3.40%。

业内人士

银行觉得招揽长期存款不合算

业内人士普遍认为，目前利率处在下行周期，利率倒挂现象表明，银行不鼓励储户存五年期存款，不想为五年期存款承担更高的成本。

“三年期、五年期定期存款利率‘倒挂’，一定程度上反映了银行对未来长期利率走势的预判。”中国银行研究院研究员梁斯指出，从整体形势看，利率未来可能存在继续下行的可能，短期获取长期限负债的需求不大，这降低了银行提高长期利率的动力。梁斯还认为，三年期、五年期存款利率“倒挂”也会鼓励民众缩短存款期限，这既有助于降低银行负债成本，也能够对消费带来一定刺激作用。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示， 三年和五年期定期存款利率出现“倒挂”，反映目前部分银行对五年长期限存款需求不强烈，偏好期限相对短的存款负债。在让利实体经济的背景下，国内引导金融机构进一步降低实体经济贷款利率，在这种预期下，银行有动力通过调整存款期限溢价，以降低银行综合负债成本，通过借短贷长，尽可能增加银行的收益。

四大国有银行三年和五年定存利率

工商银行：

存入一万元以上，三年期定存利率为3.15%

中国银行：

存入两万元以上，三年期定存利率为3.15%

农业银行：

存入五万元以上，三年期定存利率为3.15%

建设银行：

存入五万元以上，三年期定存利率为3.15%

上述四大国有银行五年期定存利率均为2.75%

建议

专家支三招 有助长期理财

据了解，目前银行在售的固定期限理财产品很少超过两年期，就连三年期的大额存单也很难抢到，再加上五年期存款利率没了优势，投资者手里若有长期闲置的资金，该如何打理呢？业内人士提出了三条建议供大家结合自己实际情况考虑。

建议一：找地方性银行办五年期定存

融360数字科技研究院分析师刘银平分析指出，目前出现三年期、五年期定期存款利率“倒挂”现象的主要是全国性银行，一个很重要的原因就是全国性银行的存款来源相对稳定，揽储比较容易。相比之下，地方性银行存款来源不够稳定，揽储难度高于全国性银行，三年期以内定存利率有上限约束，无法与全国性银行拉开差距，往往会设置较高的五年期存款利率来吸引储户。

建议二：购买养老理财产品

去年9月，银保监会确定对“四地四机构”进行养老理财产品试点工作。

自今年3月1日起，养老理财产品试点范围由最初的“四地四机构”扩大至“十地十机构”。目前试点地区覆盖北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳等十个城市，试点机构除了首批的工银理财、建信理财、招银理财和光大理财四家，又新增了交银理财、中银理财、农银理财、中邮理财、兴银理财和信银理财六家。此外，合资理财公司贝莱德建信理财也获批参与养老理财产品试点。

养老理财产品1元起购，投资期限长达五年甚至十年，风险等级多数为R2级（中低），业绩比较基准集中在5.8%至8%的区间，显著高于当前的银行理财产品。

截至6月27日，市场上银行系理财子公司发行的养老理财产品已达27只。产品净值排名第一的光大理财颐享阳光养老理财产品橙2027第1期，今年1月6日正式运行，6月23日净值为1.0309，折合年化收益率达5.69%。

中信建投银行业首席分析师杨荣认为，在养老需求旺盛和系列政策助力之下，未来我国第三支柱养老市场将呈现各类产品齐开花的状况，养老理财产品、公募养老FOF、养老保险产品等各类产品将一同分割第三支柱养老市场，而养老理财产品未来将会成为主流的理财产品。

需要提醒大家的是，虽然风险较低，也顺应政策方向，但养老理财产品也不能随便“闭眼买”。

普益标准研报指出，养老理财产品虽然具有稳健特征，但不等于刚性兑付，仍具有风险属性。投资者要结合自身风险承受能力、养老规划、投资理念、资金状况等，判断是否要进行长期养老投资。同时，各类机构的养老产品的侧重点和特点各不相同，因此，投资者要结合自身需要，关注养老理财产品的风险收益特征，根据风险偏好等情况，选择与自身更相匹配的养老理财产品。

建议三：购买相关保险产品

“最近理财和存单利率都在往下走，我们现在主要向客户推荐有保底利率的保险，比银行存款利率高，很受欢迎。”某股份制银行东城一家支行的客户经理赵小姐告诉北青报记者。

据了解，目前各家银行的客户经理都普遍加大了 “保本”银保产品的推荐力度。

北青报记者对比多个客户经理推荐的保险产品发现，此类产品多是对接了高结息万能账户的年交型增额终身寿险或养老年金保险。产品的保底利率高于银行存款利率，还可以复利计息。前些年，“保本”利率最高可达到4.9%，随着利率下行，目前多数已降至3.5%。有些产品可到期取出，也可选择存续随用随取或定额给付终身领取，其间保底利率不变。还有银行推荐万能型两全保险，一次性交费，期限五年或七年，预期年化收益率在4%以上，可提前支取靠档计息。

不过有保险从业人士提示，这些保险产品的设计比普通银行理财产品复杂，在使用时也会有一些限制条件，比如会有初始费用，适合不同人群，投资者仍然要根据自己的实际需求综合考虑进行选择。

(责编：罗知之、杨迪)