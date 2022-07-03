钱晨菲

原标题：中国工程院院士邬贺铨：数字经济更需要成为可信经济

“与传统经济相比，数字经济更需要成为可信经济。”2日，中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨表示。

2022西湖论剑·网络安全大会当日在北京、杭州同步举行。本次大会以“构建安全可信的数字世界”为主题，多方共话新时代网络安全新议题。

据邬贺铨介绍，电诈案件在当下时有发生，网络面临着信任危机。对此，搭建可信网络框架尤为重要。

“与传统经济相比，数字经济更需要成为可信经济，可信经济是以可信网络为底座，以可信数据为关键生产要素，构建具有安全运行发展生态的新经济。”邬贺铨指出。

在他看来，数字经济的发展需要IPv6、5G、物联网、大数据、云计算、区块链和人工智能等新一代信息技术来赋能，也需要善于利用这些技术打造安全可信的基础设施与应用系统。

他强调，在上述过程中，数据加密与隐私保护尤为重要。数据是生产要素，不仅要防止数据泄露也要防止数据被篡改，数据加密是一种手段。需要实时对数据进行审计与版本核对，防止因数据被恶意再加密导致资产被控或被勒索。在融合多方数据分析计算的同时，需保护敏感数据不外泄，需使用多方计算(MPC)、可信硬件和联邦学习等技术。

数据如何从可信到安全？邬贺铨认为，数据安全覆盖数据生命周期的每个环节，包括数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、销毁等。源头上要确保数据采集主体身份真实可信；数据本身在传输中要确保其真实性、完整性、机密性、可用性；对于数据处理行为，要确保其发送或接受行为、时间点的不可否认性。

“安全可信的数字世界不仅需要技术支撑，更需要制度与管理来保障，强化网络安全意识才能居安思危，网络安全永远在路上，网络安全创新永不停步。”邬贺铨说。(完)

(责编：罗知之、杨迪)