人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2小时吸金百万的虚拟主播，真的永不“塌房”吗？

左雨晴
2022年07月03日09:18 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：2小时吸金百万的虚拟主播，真的永不“塌房”吗？

近日，“虚拟主播B站直播2小时收入超百万”登上微博热搜，成为网友热议的话题。随着元宇宙的火爆，虚拟人直播、代言、带货逐渐成为当下流行。与真人相比，虚拟人成本更低、且“人设不倒”，成为被各路品牌、MCN机构青睐的重要原因。

然而，虚拟人真的永不“塌房”吗？

首秀收入超百万

“汪！汪！汪汪！汪！”这是海外虚拟主播Shoto5月9日在B站的第一个视频投稿。在视频中，拥有紫发紫瞳的二次元男孩形象Shoto在学小狗叫。短短48秒的视频，却成为投稿当日B站全站排行榜第一。

6月19日，Shoto在B站开始了自己的直播首秀。在直播受停电影响延迟期间，众多粉丝依然等候在直播间内不停刷新。有媒体统计，在2个多小时的直播中，Shoto收到了超百万元的粉丝打赏。

6月19日，Shoto在B站的直播首秀。 截图自B站。

Shoto强大的吸金能力一度成为微博热搜话题，事实上，在新生代消费群体崛起和元宇宙概念的火爆加持下，曾为“小众”代表的虚拟人正逐渐显现其商业价值。

作为已经成熟的中国虚拟歌姬IP，“洛天依”曾多次与各类品牌进行跨界联动，合作范围涵盖游戏、美妆、洗护、食品饮料等多个品类，肯德基、护舒宝、百雀羚、光明乳业、长安汽车等多个品牌。

此外，不少品牌也孵化了自己的虚拟形象。例如麦当劳一改经典形象“麦当劳叔叔”，于2021年上线了虚拟形象“开心姐姐”；肯德基的桑德斯上校爷爷则由真人出演，变为了由CGI技术合成的“虚拟形象”。

虚拟主播的尽头也是带货

直播的尽头是带货，对于虚拟主播来说，也同样如此。

2020年6月，洛天依走进天猫全明星直播间，与头部真人主播上演了一场梦幻联动，成为首位破圈“带货”的虚拟歌姬。同月，虚拟偶像鼻祖“初音未来”入驻淘宝直播，并一度超越朱一龙、王一博等明星，成为天猫“6·18”明星榜榜一。

除与知名IP合作外，一些品牌、电商平台以及MCN机构也用自身孵化的虚拟主播进行带货。例如在网易严选首页的直播悬浮窗上，每天早上10点前、晚上12点后，都是由虚拟人进行直播。

网易伏羲开发的虚拟数字人“林幺幺”。 截图自网易严选官方微博。

“虚拟主播可以用来填补真人主播没有办法出镜的空白时间，我们通过测试发现，在同一个时段，虚拟人直播带货的流水能够达到真人带货流水的30%，而它的成本却是微乎其微。”网易伏羲产品经理阁语对此表示。

虚拟主播也“塌房”

对于品牌方来说，选择真人明星代言，往往意味着在合作中两者的形象休戚与共、一损俱损，而在明星“塌房”后，品牌也往往在“割席”中面临巨大损失。与之相比，拥有固定人设的虚拟人形象似乎更加稳定，可以一劳永逸地解决“塌房”问题。

然而事实并非如此。

5月31日，B站虚拟主播“柏凛Porin”所属社团MOFU-F发布辟谣声明称，此前“柏凛Porin”发布的视频《关于我消失了半年其实是被拐卖了这件事》，“经过警方的查证，该内容不属实。”随后，B站宣布对“柏凛Porin”账号永久封禁。

虚拟主播“柏凛Porin”因发布虚假视频被永久封禁。 截图自B站。

同月，被视为“国内虚拟偶像天花板”的虚拟女团A-Soul，因伽乐“中之人”宣布进入“直播休眠”，深陷劳资风波。

此前，B站电竞旗下虚拟形象“柒柒_Ranoca”被指涉嫌抄袭另一虚拟主播“格蕾缇娅Gretia”面部形象。对此，哔哩哔哩电竞官方对VUP艺人经纪部负责人等相关人员进行了相应处罚。

这一系列的虚拟主播“塌房”事件，向我们揭示了一件被忽略的事实：即使是形象再精致、人设再丰满的虚拟主播，其背后运营者也是活生生的人。而在虚拟主播开辟的蓝海前，形象审核、行业监管等方面仍有空白亟需填补。(中新财经)

(责编：罗知之、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家铁路上半年累计发送货物19.46亿吨 同比增长5.5%
　　人民网北京7月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年1至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项货运指标创造历史纪录。 国铁集团货运部负责人介绍，今年上半年，国铁集团坚决做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供了强有力的运输支撑。…
市场监管总局：开通“层层加码”投诉渠道
　　人民网北京7月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局根据国务院联防联控机制落实新冠肺炎疫情防控“九不准”要求，开通了公众反映市场监管部门“层层加码”的渠道，公众可就随意关闭保障正常生产生活场所问题进行投诉。 据了解，6月29日，市场监管总局发布了《关于投诉市场监管部门疫情防控“层层加码”问题的填写说明》（以下简称《说明》），公布了公众反映市场监管部门“层层加码”的邮箱：“zzccjm@samr.gov.cn”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部