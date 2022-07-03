2小时吸金百万的虚拟主播，真的永不“塌房”吗？
近日，“虚拟主播B站直播2小时收入超百万”登上微博热搜，成为网友热议的话题。随着元宇宙的火爆，虚拟人直播、代言、带货逐渐成为当下流行。与真人相比，虚拟人成本更低、且“人设不倒”，成为被各路品牌、MCN机构青睐的重要原因。
然而，虚拟人真的永不“塌房”吗？
首秀收入超百万
“汪！汪！汪汪！汪！”这是海外虚拟主播Shoto5月9日在B站的第一个视频投稿。在视频中，拥有紫发紫瞳的二次元男孩形象Shoto在学小狗叫。短短48秒的视频，却成为投稿当日B站全站排行榜第一。
6月19日，Shoto在B站开始了自己的直播首秀。在直播受停电影响延迟期间，众多粉丝依然等候在直播间内不停刷新。有媒体统计，在2个多小时的直播中，Shoto收到了超百万元的粉丝打赏。
6月19日，Shoto在B站的直播首秀。 截图自B站。
Shoto强大的吸金能力一度成为微博热搜话题，事实上，在新生代消费群体崛起和元宇宙概念的火爆加持下，曾为“小众”代表的虚拟人正逐渐显现其商业价值。
作为已经成熟的中国虚拟歌姬IP，“洛天依”曾多次与各类品牌进行跨界联动，合作范围涵盖游戏、美妆、洗护、食品饮料等多个品类，肯德基、护舒宝、百雀羚、光明乳业、长安汽车等多个品牌。
此外，不少品牌也孵化了自己的虚拟形象。例如麦当劳一改经典形象“麦当劳叔叔”，于2021年上线了虚拟形象“开心姐姐”；肯德基的桑德斯上校爷爷则由真人出演，变为了由CGI技术合成的“虚拟形象”。
虚拟主播的尽头也是带货
直播的尽头是带货，对于虚拟主播来说，也同样如此。
2020年6月，洛天依走进天猫全明星直播间，与头部真人主播上演了一场梦幻联动，成为首位破圈“带货”的虚拟歌姬。同月，虚拟偶像鼻祖“初音未来”入驻淘宝直播，并一度超越朱一龙、王一博等明星，成为天猫“6·18”明星榜榜一。
除与知名IP合作外，一些品牌、电商平台以及MCN机构也用自身孵化的虚拟主播进行带货。例如在网易严选首页的直播悬浮窗上，每天早上10点前、晚上12点后，都是由虚拟人进行直播。
网易伏羲开发的虚拟数字人“林幺幺”。 截图自网易严选官方微博。
“虚拟主播可以用来填补真人主播没有办法出镜的空白时间，我们通过测试发现，在同一个时段，虚拟人直播带货的流水能够达到真人带货流水的30%，而它的成本却是微乎其微。”网易伏羲产品经理阁语对此表示。
虚拟主播也“塌房”
对于品牌方来说，选择真人明星代言，往往意味着在合作中两者的形象休戚与共、一损俱损，而在明星“塌房”后，品牌也往往在“割席”中面临巨大损失。与之相比，拥有固定人设的虚拟人形象似乎更加稳定，可以一劳永逸地解决“塌房”问题。
然而事实并非如此。
5月31日，B站虚拟主播“柏凛Porin”所属社团MOFU-F发布辟谣声明称，此前“柏凛Porin”发布的视频《关于我消失了半年其实是被拐卖了这件事》，“经过警方的查证，该内容不属实。”随后，B站宣布对“柏凛Porin”账号永久封禁。
虚拟主播“柏凛Porin”因发布虚假视频被永久封禁。 截图自B站。
同月，被视为“国内虚拟偶像天花板”的虚拟女团A-Soul，因伽乐“中之人”宣布进入“直播休眠”，深陷劳资风波。
此前，B站电竞旗下虚拟形象“柒柒_Ranoca”被指涉嫌抄袭另一虚拟主播“格蕾缇娅Gretia”面部形象。对此，哔哩哔哩电竞官方对VUP艺人经纪部负责人等相关人员进行了相应处罚。
这一系列的虚拟主播“塌房”事件，向我们揭示了一件被忽略的事实：即使是形象再精致、人设再丰满的虚拟主播，其背后运营者也是活生生的人。而在虚拟主播开辟的蓝海前，形象审核、行业监管等方面仍有空白亟需填补。(中新财经)
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