人工智能技术已成金融科技企业标配
2022年07月03日09:19 | 来源：工人日报
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原标题：人工智能技术已成金融科技企业标配
近日，《中国金融科技燃指数报告(2022)》(以下简称《报告》)发布会——暨第二届“金融科技指数论坛”在北京举办。《报告》指出，人工智能技术成为金融科技企业的标配。
本次论坛的主题是“深化数字技术金融应用 推动金融科技回归本源”。论坛由国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所、人民日报数字传播联合主办，中国社会科学院金融研究所金融科技研究室承办，WEMONEY研究室提供特别支持。
《报告》显示，从金融科技企业的数量看，长三角、粤港澳大湾区和京津冀三个区域占到全国的74.6%，呈“三强鼎立”态势。深圳、北京和上海三地的金融科技企业数量占到了全国的35.6%。从数字技术分类看，人工智能类金融科技企业的数量最多，人工智能技术成为金融科技企业的标配；互联网类金融科技企业的专利数量最多；区块链类金融科技企业专利的质量最高。
专家表示，人工智能技术在金融领域的客户服务、风险控制、精准营销、资产管理、金融监管等各领域均有非常大的渗透性，其中大数据智能更是已应用于全领域。而这仅仅是开始。随着进一步深入的创新，人工智能技术的覆盖面将越来越大。
针对行业未来的发展，《报告》指出，坚持包容审慎的监管原则、进一步扩大创新试点范围、提升金融科技应用能力和科技水平、鼓励大型金融科技平台企业走出去，将成为引导金融科技行业健康发展的重要关键词。
(责编：罗知之、杨迪)
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