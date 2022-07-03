黄 鑫

原标题：中国广电入局5G网络意味着什么

日前，中国广电启动5G网络服务，意味着作为第四大电信运营商，中国广电正式面向5G用户提供网络服务，与其他三大电信运营商同台竞争，给市场带来更多活力。更重要的是，这也标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线+5G”的融合发展新格局。

中国广电入局5G网络是为了促进市场竞争，也是为了推动5G网络共建共享。从国外经验看，一个健康的通信网络有三四家企业才能既保证竞争又确保投入的合理性。3年前，中国广电的第一大股东中国广播电视网络有限公司获得工业和信息化部发放的第四张5G牌照，目的就在于促进竞争并推动5G网络共建共享。中国联通与中国电信自2019年9月宣布共建共享5G网络以来，不仅大幅减少了重复投资建设，还实现了优势互补，并能快速形成5G服务能力，提升网络效益和资产运营效率。此后，2021年1月，中国广电也选择与中国移动共建共享5G移动网络，将共建共享的益处再次放大。从目前一些媒体曝光的中国广电5G资费套餐来看，价格确实有所下降，符合促进市场竞争的初衷。

中国广电入局5G网络，带来了重要的频谱资源。中国广电入局5G网络的一大优势是自己的700兆赫频段资源，这是业界公认的“黄金频段”。与其他三大电信运营商的频段资源相比，700兆赫频段频率更低，具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势，特别适合用于部署广覆盖的物联网，而物联网被认为是5G最有潜力出现杀手级应用的领域。同时，由于入局晚，可以采纳全新的架构和技术，在其他电信运营商助力下，广电5G网络可以说做到了高标准规划、高效率建设、高起点开网。

更重要的是，中国广电还拥有丰富的内容、传媒以及视频资源，其信号传输、节目直播等场景与传统电信运营商相比具有先天优势，在政企方面也积累了口碑，在开拓垂直行业市场上有很大优势。中国广电5G网络服务启动后，可以充分发挥综合传输优势，加快形成新型广电媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网，面向政用、民用、商用和工业用，创新提供个性化、差异化和精准化服务。

当然，要撬动已趋饱和的移动通信市场并不容易。传统的三大电信运营商已深耕通信市场多年，拥有庞大的用户量、资金、基建和成熟的商业模式。而中国广电的移动通信业务基础薄弱，已经错过了移动通信发展的红利期。同时，中国广电的移动网络是由中国移动建设和运维的，这不仅意味着该“黄金频段”不是其独家优势，也意味着其未来降价空间有限。而且，当前用户观看视频、直播的模式已发生变化，中国广电的传播优势还有待创新和加强。

可以预见的是，中国广电启动5G网络服务，会让竞争更激烈、行业更创新、市场更扩容，也会带给消费者更多选择和体验。新的竞争机制会促进电信运营商在技术研发、服务效率、市场拓展等方面投入更多精力，并扩大中国5G市场规模，为产业链上下游创造更多机会。（黄 鑫）

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