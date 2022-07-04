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中国人民银行、香港证监会、香港金管局发布“互换通”业务联合公告

2022年07月04日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者罗知之）今日，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），6个月之后正式启动。

据介绍，“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接，参与两个金融衍生品市场的机制安排。初期先开通“北向通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者（以下简称境外投资者）经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。未来将适时研究扩展至“南向通”，即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，参与香港金融衍生品市场。

近年来，我国银行间债券市场对外开放程度不断加深，境外投资者对人民币利率风险管理需求持续增加。近期，中国人民银行会同香港证监会、香港金管局等部门，在总结债券市场对外开放成功经验的基础上，深入研究跨境衍生品交易清算模式，形成“互换通”方案，通过互联互通方式便利境外投资者参与境内人民币利率互换市场，支持构建高水平金融开放格局。

“互换通”业务通过两地金融市场基础设施连接，使境内外投资者能够在不改变交易习惯、有效遵从两地相关市场法律法规的前提下，便捷地完成人民币利率互换的交易和集中清算，不仅有利于投资者管理利率风险，也有利于巩固香港国际金融中心地位。

(责编：罗知之、高雷)

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