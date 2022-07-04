人民网北京7月4日电 （记者罗知之）今日，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）。相关负责人在答记者问时表示，“互换通”将在我国金融市场对外开放的整体规划与部署下持续推进，6个月之后项目上线。

谈及推出“互换通”的积极意义，相关负责人介绍，第一，有利于境外投资者管理利率风险。“互换通”的推出可便利境外投资者使用利率互换管理风险，减少利率波动对其持有债券价值的影响，平缓资金跨境流动，进一步推动人民币国际化。

第二，有利于推动境内利率衍生品市场发展。推出“互换通”后，境外机构带来差异化需求增加，辅之以高效电子化交易、紧密衔接的交易清算环节等优势，有助于提升市场流动性，推动银行间利率衍生品市场进一步发展，并形成良性循环。

第三，有利于巩固香港国际金融中心地位。作为我国金融衍生品市场对外开放的重要举措，“互换通”的推出是对“十四五”规划关于强化香港国际资产管理中心及风险管理中心功能的具体落实，有利于增强香港作为国际金融中心的吸引力，深化内地与香港金融市场合作。

值得注意的是，在坚持现行银行间衍生品市场发展道路的基础上，“互换通”全面借鉴了债券市场对外开放的成熟经验和整体框架，对接境外衍生品市场最新发展趋势，以电子化交易、中央对手方清算为核心优化了现有流程，提高了交易清算效率。

“互换通”下，境内外投资者可通过相关电子交易平台的连接开展交易，不改变交易习惯。同时，“互换通”创新了衍生品清算机构互联模式，由两家中央对手方共同为境内外投资者提供人民币利率互换的集中清算服务。境内外投资者可在遵从两地市场法律法规的前提下，便捷地完成人民币利率互换的交易和集中清算。

(责编：罗知之、高雷)