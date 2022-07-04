人民网北京7月4日电 由人民数据管理（北京）有限公司联合农业农村部大数据发展中心共同研发的农业农村大数据公共平台基座（以下简称“平台基座”）已于近日研发成型，并开始向各地推广应用。该基座是继国家工业互联网平台，海南、安徽合肥等数据资产交易平台，三峡柑橘产业大脑数据驾驶舱等重点大数据项目后，人民数据在探索“党管数据”发展道路上的又一次重要实践。

“平台基座”立足农业农村业务工作数字化转型和大数据平台建设的需求，建立管理统一的农业农村数据资源中心，打破数据分割和系统孤岛壁垒，提供了跨部门、跨区域、跨行业的农业农村数据共享交换枢纽，并为实现与发改、财政、自然资源等部门的涉农数据交换共享设置了接口。该平台将助力实现农业农村的数据互联互通、资源共建共享。

农业农村大数据公共平台基座展示。

(责编：赵竹青、高雷)