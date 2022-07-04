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聚焦安全生产、绿色低碳发展等方面 交通运输部发布45项行业标准

2022年07月04日13:50 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部聚焦交通运输行业安全生产、绿色低碳发展、提升运输服务智慧化水平，以及推进多式联运等方面，批准发布45项行业标准，推动行业高质量发展。

在落实强化安全生产要求方面，发布《公路水路安全应急处置交换信息》《公路水路安全应急资源分类与代码》标准，强化安全应急资源及应急处置的信息交换及管理，更好指导公路水路交通安全畅通与应急处置系统建设、维护、升级。《水路内贸集装箱载运商品汽车安全技术要求》《驳船积载要求》《道路大型物件运输车辆标志标识》等标准，为保障公路水路运输作业安全发挥积极作用。

在贯彻落实国家碳达峰碳中和工作任务要求方面，发布《公路机电设施用电设备能效等级及评定方法》系列标准，规定了公路隧道照明系统、公路LED照明灯具、LED车道控制标志、可变信息标志等一批重要交通工程产品的能效等级和评定方法，进一步提升公路机电设施用电设备能效水平，降低公路运营能耗。发布《钢质船舶岸电受电设施技术要求》，推动水路运输岸电应用。

在提升运输服务智慧化水平方面，发布《水路客运电子船票系统技术规范》系列标准，促进水路客运电子船票的应用。发布《综合交通运行监测客运信息数据交换》《交通运输数据资源交换与共享第2部分：通用技术要求》，指导行业各级数据资源共享交换平台有序建设和高效运转，充分发挥数据资产价值，提升服务便利化水平。

在促进综合运输发展方面，发布多式联运装备标准《升降式航空集装器传送机技术要求》《航空集装器运输车传送辊系统技术要求》，规范了相关多式联运装备的设计和制造，为推动货物空陆联运有效衔接提供了有力保障，推动多式联运装备标准化、现代化。

(责编：王连香、高雷)

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