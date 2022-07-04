原标题：山西五县中央挂职副县长走进拼多多直播间 助力农产品上行

7月1日，在革命老区——吕梁这片热土上，在山西吕梁黄河边的古镇上，由中国科协乡村振兴工作领导小组办公室、北京理工大学定点帮扶工作领导小组办公室、北京航空航天大学定点帮扶工作领导小组办公室、中国人民对外友好协会定点帮扶工作办公室、临县县委统战部指导，临县工商业联合会主办的“拼多多寻鲜中国，多多好农货——选购吕梁山货 助力乡村振兴”的专场活动，在临县碛口镇寨则山村晋商继创者创业园如火如荼地进行着……

走进吕梁，时而能听到当地流传着的各种谚语：“小米粥如参汤”“一日食三枣，百岁不显老”“吕梁山上好茶饭、莜面窝窝山药蛋”“核桃仁是个宝、滋阴补阳又健脑”“吕梁杂粮纯又醇”等，作为有着“红枣之都”“核桃之乡”“杂粮之仓”“沙棘之府”“白酒之魂”美誉的国内外特色优质农产品之地，吕梁人民会自豪地告诉所有人：山里有真货，山里有好货！在县工商联的牵线下，在拼多多等电商平台的支持下，五个中央挂职干部，将这片山区的好米、蜜枣，通过电商直播的巨大传播优势，轻轻捧在了全国人的屏幕前。

“大家看一下，这是馍叮，是咱们山西吕梁的一种小吃，由小麦粉、植物油、茴香、黑白芝麻、精盐等精制而成，香脆美味、营养健胃，老百姓都特别喜欢吃，它的口感是酥酥脆脆的，既有小麦粉淡淡的甜，还有食盐那缥缈的咸，特别耐咀嚼。由于棒棒馍是烤出来的，水分很少，便于储存，而且携带方便，有慢性胃炎的人，在肚子饥饿的时候会绞痛，这时候如果吃上点棒棒馍，马上会舒服许多……”直播间，周明宇侃侃而谈，有网友直呼，听得就流口水，买了，买了，有的网友甚至一口气下了七单。

“活动当天共30个企业参加，有50多款产品。拼多多晓东优选，汾都香两大头部主播参加。拼多多专场直播到晚上10点，累计观看人数50多万。此外，还有部分企业自己直播。”相关负责人统计，当天直播间人气超百万，实实在在为吕梁山货打了一波名气牌。

作为吕梁山货运营中心的负责人，在武雪峰看来，在电商直播的带动下，农民的货卖的更好了，吕梁山货的知名度也越来越响亮了。

说到当天的盛会，就不得不提碛口。历史上的碛口，依傍着黄河的滔滔巨浪把自己的声名推向下游，游向四方，船筏在黄河里穿梭，驼铃在山谷间回荡。古镇商贾云集，店铺林立，一街灯火，昼夜辉煌，正所谓“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇”。现今，碛口古镇依然古色古香，脚下是石板路，两边是高圪台，房檐连着房檐，店铺挨着店铺。有数量丰富且保存完好的明清时期建筑，主要有货栈、票号、当铺等各类商业性建筑和庙宇、民居、码头等，几乎包括了封建制度下民间典型的漕运商贸集镇的全部类型。漫步在五里长街上，仿佛穿越了一个时空隧道，一下走进了历史，一切都那么悠远、深沉、厚重。

“吕梁山货是一个公共品牌，并非某个产品，或单个地域的所有产品，所有吕梁山区内生产的，都是吕梁山货。”来自中科协挂职临县副县长的王伟告诉笔者，2015年8月，在山西省扶贫办的支持下，五名中央帮扶单位驻晋扶贫挂职干部为解决困难、寻找突破，决定联合起来共同发展，提出以“吕梁山货”作为区域品牌，致力于推动当地发展。在王伟看来，“吕梁山货”以跨区域联合发展、挂职干部代言推荐，电商直播等形式，能有效整合分散的县域资源，克服地区产业规模小、市场竞争力弱等难题，同时通过互联网的力量，动员了电商企业、主播、新媒体及公益机构等社会资源参与，为助力乡村振兴具有很高的借鉴意义和推广价值。

“吕梁山货”在发展过程中得到了国家卫生部、中国科协、中国证监会、北京理工大学、北京航空航天大学、中国人民对外友好协会、国家中医药管理局、中国民航信息集团、中国东方电气集团、中国保利集团等中央单位的大力支持，倡议系统内单位及职工购买贫困地区农产品，并建立了定点采购关系。同时积极对接外部各种资源助推“吕梁山货”的发展。

“碛口是国家历史文化名镇，同时也是山西省十大历史文化名镇之一，名气很大，把活动放在碛口，就是围绕‘产地经济和黄河文化’这一理念，借助电商手段，增强“吕梁山货”特色农产品品牌效应，推动农特产品线上销售产业化，促进农民增收，助力乡村振兴。” 活动中，临县县委常委、碛口镇党委书记赵小峰介绍，近年来，在中科协等单位的持续帮扶下，临县各领域均取得了可喜的成绩，特别是电子商务已逐步成为县新兴特色产业，去年临县成功申报为省级农村电商强县，县内临泉镇、安业乡成功申报为省级农村电商强镇，农村电商已经成为临县新的标签。“我们热切期待，以本次活动为契机，让‘吕梁山货’通过网络走向全国，让‘吕梁山货’成为乡村振兴的坚实力量！”活动最后，赵晓峰向网友们发出了盛情邀请，希望大家可以经常来临县，特别要在碛口多走一走、多看一看，领略黄河风情的独特魅力，品味红色临县的厚重底蕴！

在“拼多多寻鲜中国，多多好农货——选购吕梁山货 助力乡村振兴”活动现场，临县县委常委、县人民政府副县长吕鹏、临县人民政府副县长王伟、方山县人民政府副县长周明宇、中阳县人民政府副县长郭伟丰、岚县人民政府副县长赵吝加等五个县的中央挂职干部悉数到场，为当地的特色农产品站台代言。

在岚县副县长赵吝加的心中，岚县地理位置特殊，气候独特，产品口感回味无穷。据其介绍，岚县位于吕梁山北端，汾河上游，因境内苛岚山而得名。这里气候冷凉，昼夜温差较大，是马铃薯、杂粮、沙棘、食用菌的优质产地，素有吕梁山上“小平原”之称。近年来，岚县培育了岚县土豆宴、老磨坊粗粮八宝粉、渥泉池马铃薯纯粮手工醋、秀容沙棘汁、沙棘油，宇坤香菇、木耳等知名品牌产品，真诚期待大家品鉴、选购。

活动现场，兴县有关领导介绍，兴县有山花烂漫的小杂粮(包括小米、杂粮面和手擀豆面等)和清泉醋业开发的各种醋产品(既有老陈醋、苦荞醋等传统产品，也有深受年轻人喜欢的遇见醋溜族等创新醋产品)，特别是晋绥黄河湾的兴县小米和大明绿豆，是全国性地理标志产品，这几家企业都是山西省农业产业化重点龙头企业，希望大家多选购、常品尝……

活动的主办方，组织者之一，是临县工商联主席李怀林。

2020年，一个偶然的机会，李怀林听说有临县人在直播间卖货卖到了第一名，累计销售额达到两个多亿，让他特别震撼。

“那段日子，是我们巩固脱贫攻坚，为乡村振兴打基础的阶段，我一直在琢磨如何能更好地把企业和乡村结合起来，从万企帮万村转化为万企兴万村。”带着好奇，李怀林一行到太原进行了观摩学习。

取得“真经”，李怀林虽心有忐忑，但仍决定开干。第一时间成立县电商直播协会，并协助企业和农民开办电商直播。“那一年我赚了，每个月持续开播，能多收入两千元呢。”临县小作坊主王小龙的成绩验证了电商直播的可行性。李怀林又开始琢磨了起来，这一次，他把目光放在了吕梁山货这个区域公共品牌上。

“人说山西好风光、右手一指是吕梁。吕梁是个好地方，既是英雄的土地，也是富饶的土地，曾经更是全国14个集中连片特困地区之一，所以山里的好货多，真货多。吕梁山货的前景广阔。”事实上，当时的吕梁山货虽小有名气，但并未走出大山，名气微薄。

“借助拼多多‘寻鲜中国-多多好农货’项目，助推当地产业化升级。”李怀林希望，以此次活动为契机，让临县成为吕梁山货的根据地、让“吕梁山货”走出吕梁，迈向全国，成为乡村振兴的有力支撑点。希望更多的网友能更加关注吕梁山货、支持吕梁山货。他们一定会用最真诚周到的服务、最绿色健康的品质，为广大消费者推选优质地道的吕梁特色农产品，让大家吃上放心营养的吕梁山货。

李怀林所言的拼多多“寻鲜中国-多多好农货”项目，正是以节令为轴，在全国寻找最新鲜的当季食材，以“尝鲜直播”等方式，向平台用户介绍各地的“好农货”，总结梳理农产品品牌建设和保护经验，并择机向更多农产区进行推广。

当区域公共品牌和电商巨头牵手，会产生怎样的化学效应？

地理标志是宝贵财富，是打造农产品区域公用品牌的有效支撑。拼多多正是看重了这些地产好物的巨大价值，在激活品牌潜力上不断发力。据悉，拼多多现在正在尝试用新思路改造传统农业产业链，推进“人才本地化、产业本地化、利益本地化”策略，科技兴农、创新产业兴农产品的完整体系。

对于未来，李怀林同样满怀信心，在电商直播优势的巨大加持下，他坚信，吕梁山货将真正实现万企兴万村，成为乡村振兴的有力支撑点。

(责编：曹淼、李源)