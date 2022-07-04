人民网北京7月4日电 （记者杜燕飞）日前，在中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）主办的2022中国社会责任投资高峰论坛上，CAFI研究部执行主任胡煦代表研究团队发布了题为《释放潜能：社会责任投资助力乡村振兴》的社会责任投资报告（以下简称《报告》）

《报告》认为，对于中国而言，可持续发展离不开乡村振兴。实施乡村振兴战略不仅需要提升农业农村基础设施、发展乡村产业，还需要提高公共服务水平、推动乡村生态产品价值实现。在填补地方主体资金缺口方面，社会责任投资大有可为。

《报告》指出，在支持基础设施建设方面，投资机构可以认购地方政府债、参与PPP项目。由于看重社会效益，投资者可能愿意为PPP项目提供低于市场利率的贷款，节省融资成本。

在支持乡村产业发展方面，投资机构可以参与地方财政牵头设立的乡村振兴投资基金。由于关注小农户的利益，社会责任投资让产业发展惠及广大小农户。

在支持农村金融发展方面，投资机构可以帮助农村中小银行补充资本，借助农村中小银行的网点、对当地市场的了解和服务小客户的特长，间接触达乡村。投资机构还可以为涉农企业提供融资，通过投资龙头企业，利用产业链价值传递，间接惠及小农户。

“作为正在崛起的新兴理念，社会责任投资追求财务回报、社会环境效益双重目标，因此更有意愿参与乡村发展，且能够与当地居民和谐共赢，是更适合乡村振兴的投资。”《报告》认为，在实施乡村振兴战略的过程中，利用社会责任投资帮助填补资金缺口，多维度、多层面加快推进农业现代化、壮大乡村产业、保障和改善农村民生、建设生态宜居的美丽乡村，最终量质并举地实现总体发展目标，实现人与人、人与社会和自然和谐共享的美好未来。

全国人大农业与农村委员会副主任委员刘振伟表示，《报告》围绕乡村振兴这一国家战略的投资问题做专题研究，导向鲜明，理念新颖。同时，《报告》探索了社会资本如何投资乡村振兴，针对性很强。此外，《报告》围绕乡村产业振兴、增加农民收入、城乡融合、农村公共服务、生态环境保护等方面资金需求进行分析，提出社会资本助力乡村振兴的路径选择，具有建设性意义。

中国人民大学经济学院教授、党委书记兼院长刘守英认为，县域级产业的发展应该是在城乡融合的空间下来为企业提供乡村发展的空间，需要企业与地方政府进行合作，实现农业土地、资本、劳动、技术、资产等要素有效组合，让农业更具有竞争力，同时，企业在乡村投资中要承担社会责任，赢得农民信任。

“在实施乡村振兴战略的过程中，适时适度地利用社会责任投资，可以帮助填补资金缺口，多维度、多层面加快推进农业现代化、壮大乡村产业、保障和改善农村民生、建设生态宜居的美丽乡村，最终量质并举地实现总体发展目标。”胡煦表示。

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