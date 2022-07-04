蒙牛乳业：筑牢疫情安全防线 扎实做好稳产保供工作
今年以来，新冠肺炎疫情反复延宕。非常时期，在中粮集团党组的正确领导下，蒙牛乳业党委在扛起疫情防控责任、筑牢安全防线的同时，扎实做好稳产保供工作。在此期间，蒙牛122个基层党组织和2000多名党员，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，冲锋在前、日夜兼程，把乳制品安全放心地送到广大市民手中。
快速行动，“亮”出党组织执行力。面对疫情给企业带来的冲击，蒙牛乳业党委按照国资委党委和中粮集团党组要求，坚持将党的领导贯穿到各项工作中，勇于担当、主动作为，把党组织的政治优势、组织优势转化为疫情防控和生产经营的工作优势，充分调动基层党组织和广大党员群众的积极性，让党旗在一线高高飘扬。在今年各地疫情防控和稳产保供中，从东北到华北再到华东，蒙牛常温、低温、鲜奶等事业部基层党组织认真履行职责，直面困难，为抗击疫情、生产经营提供坚强组织保障。
争当先锋，“亮”出党组织号召力。面对疫情，蒙牛乳业党委号召全体党员闻令而动，主动戴党徽、亮身份、践承诺，带头逆行而上、冲锋一线。
4月底，北京又一轮疫情来袭，蒙牛北京党委迅速行动，第一时间发出倡议，号召所有在京党组织和广大党员积极参与厂区消杀、协助做好员工安全防护、协助社区开展全员核酸筛查，有效壮大了抗疫力量。同时，蒙牛北京党委为抗疫一线医护人员捐赠冰淇淋80余箱、牛奶1900余提，以自身业务所长，为他们提供防暑产品与营养补给。
在蒙牛宝鸡工厂，全国五一劳动奖章获得者——党员李清云是一名抗疫一线的老兵，自新冠疫情发生以来，她坚守岗位，持续组织清点物资、厂区消杀、协调运输，在疫情防控中贡献巾帼力量。像李清云这样坚守在抗疫一线的党员还有很多，在每一个关键时刻，他们都在党组织的号召下挺身而出，勇当先锋模范，以实际行动筑牢疫情防线。
攻坚克难，“亮”出党组织战斗力。在号召广大党员做好疫情防控的同时，蒙牛乳业党委领导各生产部门日夜奋战，全力稳定生产，保障各地工厂的正常生产经营。
在蒙牛北京通州工厂，老党员刘长玉为了保障厂内正常的生产活动，作为厂长的他带领员工严格落实防疫要求，加大原奶供应、包材辅料等协调力度，仅用23天就累计生产了7200多吨常温产品，高质量完成了生产保供任务。
在蒙牛眉山工厂，蒙牛眉山党支部充分发挥8个党员责任区、6个党员先锋岗的带头作用，29位党员通过承包红色生产线，维持产线满负荷运转，持续为川渝地区的千家万户送去营养供给。
疫情的蔓延，给上游牧场也带来了较大运营压力。在得知相关信息后，蒙牛奶源事业部党总支通过公司自金融、银行融资、担保及保理模式协调奶源扶持资金，截至4月底共计投放15亿元，确保了奶源市场整体稳定，为工厂生产经营夯实了基础。
勇敢逆行，“亮”出党组织凝聚力。民众有需求，蒙牛有行动。今年3月，严峻的疫情形势给上海市乳制品的配送造成极大不便。为了确保市民的营养供应，蒙牛鲜奶党总支上海党员职工以仓库、货车为家，每天为全市10000多个社区的居民配送近百吨乳制品。
5月，为了做好产品保供，蒙牛北京党委指导制定了保供工作方案，每天派党员业务骨干盘点存量、统计需求、调度车辆。为了解决部分社区封控状态下配送“最后一公里”的难题，蒙牛党员用肩挑背扛的方式将产品运送到百姓家中，确保所在辖区的乳制品供应充足。
新冠疫情防控常态下，蒙牛乳业党委将持续强化党建引领，进一步激发基层党组织活力，坚定必胜信心，把疫情防控和稳产保供作为“我为群众办实事”的前沿阵地，在疫情防控中践行初心使命，在稳产保供中体现责任担当。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》：释放社会责任投资潜能 助力实现乡村振兴战略
- 人民网北京7月4日电 （记者杜燕飞）日前，在中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）主办的2022中国社会责任投资高峰论坛上，CAFI研究部执行主任胡煦代表研究团队发布了题为《释放潜能：社会责任投资助力乡村振兴》的社会责任投资报告（以下简称《报告》） 《报告》认为，对于中国而言，可持续发展离不开乡村振兴。实施乡村振兴战略不仅需要提升农业农村基础设施、发展乡村产业，还需要提高公共服务水平、推动乡村生态产品价值实现。…
相关新闻
- 评论
- 关注