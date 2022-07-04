人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

A股“年中考”：沪、深交易所IPO筹资额和数量全球居首

2022年07月04日17:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月4日电 （黄盛）随着“年中考”的到来，市场对于A股IPO“成绩单”格外关注。多家机构发布的报告显示，2022年上半年A股IPO筹资额创历史新高，上交所和深交所IPO筹资额和数量居于全球首位。预计下半年的新股发行还将提速，全年融资额有望再创新高。

2022上半年A股IPO版块分析。数据来源：安永报告

聚焦全球及中国市场发展现状，安永发布的报告指出，受全球经济不确定性、地缘政治及疫情等因素冲击，全球上半年IPO数量和筹资额锐减。共630家企业全球上市，筹资额达954亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降46%和58%。但中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区。

安永报告显示，上交所凭借328亿美元的筹资额位列全球第一，占全球总量的34%。深交所IPO数量领先全球，共计81宗，占全球总数的13%。全球前10大IPO共筹资400亿美元，前十大IPO中有3家为中国企业，其中中国移动有限公司以81.57亿美元的筹资额位列全球第二。

细看中国市场数据，普华永道发布的报告显示，2022年上半年A股市场有169只新股，融资额达到3119亿元人民币，IPO数量比去年同期的245家减少了31%，但融资额比去年同期的2109亿元上升了48%,平均融资额为18亿元人民币，比去年增加了100%。A股市场IPO不论数量还是融资额均超过全球其他各大资本市场。

A股上半年首次上市公司行业分析。数据来源：普华永道

从各大板块来看，普华永道报告显示，科创板和创业板成为A股IPO市场的上市主力。按IPO数量计算，创业板和科创板分别以68只新股和53只新股排前两位，占A股IPO总数量的72%。按融资额计算，科创板以1156亿元人民币居首位，其次是上海主板的949亿元人民币和创业板的871亿元人民币，科创板和创业板占A股总融资额65%。上半年A股前十大IPO中，2家来自上海主板，5家来自科创板，3家来自创业板。

普华永道中国北部审计主管合伙人王崧对人民网财经表示，上半年得益于多个大型上市项目的支持，上海交易所和深圳交易所的总融资额占全球近一半。鼓励红筹回归及注册制改革的深入将持续利好A股市场，在科创板和创业板上市主力板块的推动下，下半年的新股发行将有望提速，预计2022全年A股市场IPO企业数量将达330-380家，全年融资额有望再创新高，达到5600-6350亿元人民币。

“随着国务院出台33项稳经济政策措施的影响，预计中国经济将在2022年下半年有序提振，连带IPO市场形势良性发展。”安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽说。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
A股“年中考”：沪、深交易所IPO筹资额和数量全球居首
　　人民网北京7月4日电 （黄盛）随着“年中考”的到来，市场对于A股IPO“成绩单”格外关注。多家机构发布的报告显示，2022年上半年A股IPO筹资额创历史新高，上交所和深交所IPO筹资额和数量居于全球首位。…
《报告》：释放社会责任投资潜能 助力实现乡村振兴战略
　　人民网北京7月4日电 （记者杜燕飞）日前，在中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）主办的2022中国社会责任投资高峰论坛上，CAFI研究部执行主任胡煦代表研究团队发布了题为《释放潜能：社会责任投资助力乡村振兴》的社会责任投资报告（以下简称《报告》） 《报告》认为，对于中国而言，可持续发展离不开乡村振兴。实施乡村振兴战略不仅需要提升农业农村基础设施、发展乡村产业，还需要提高公共服务水平、推动乡村生态产品价值实现。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部