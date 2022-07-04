人民网北京7月4日电 （黄盛）随着“年中考”的到来，市场对于A股IPO“成绩单”格外关注。多家机构发布的报告显示，2022年上半年A股IPO筹资额创历史新高，上交所和深交所IPO筹资额和数量居于全球首位。预计下半年的新股发行还将提速，全年融资额有望再创新高。

2022上半年A股IPO版块分析。数据来源：安永报告

聚焦全球及中国市场发展现状，安永发布的报告指出，受全球经济不确定性、地缘政治及疫情等因素冲击，全球上半年IPO数量和筹资额锐减。共630家企业全球上市，筹资额达954亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降46%和58%。但中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区。

安永报告显示，上交所凭借328亿美元的筹资额位列全球第一，占全球总量的34%。深交所IPO数量领先全球，共计81宗，占全球总数的13%。全球前10大IPO共筹资400亿美元，前十大IPO中有3家为中国企业，其中中国移动有限公司以81.57亿美元的筹资额位列全球第二。

细看中国市场数据，普华永道发布的报告显示，2022年上半年A股市场有169只新股，融资额达到3119亿元人民币，IPO数量比去年同期的245家减少了31%，但融资额比去年同期的2109亿元上升了48%,平均融资额为18亿元人民币，比去年增加了100%。A股市场IPO不论数量还是融资额均超过全球其他各大资本市场。

A股上半年首次上市公司行业分析。数据来源：普华永道

从各大板块来看，普华永道报告显示，科创板和创业板成为A股IPO市场的上市主力。按IPO数量计算，创业板和科创板分别以68只新股和53只新股排前两位，占A股IPO总数量的72%。按融资额计算，科创板以1156亿元人民币居首位，其次是上海主板的949亿元人民币和创业板的871亿元人民币，科创板和创业板占A股总融资额65%。上半年A股前十大IPO中，2家来自上海主板，5家来自科创板，3家来自创业板。

普华永道中国北部审计主管合伙人王崧对人民网财经表示，上半年得益于多个大型上市项目的支持，上海交易所和深圳交易所的总融资额占全球近一半。鼓励红筹回归及注册制改革的深入将持续利好A股市场，在科创板和创业板上市主力板块的推动下，下半年的新股发行将有望提速，预计2022全年A股市场IPO企业数量将达330-380家，全年融资额有望再创新高，达到5600-6350亿元人民币。

“随着国务院出台33项稳经济政策措施的影响，预计中国经济将在2022年下半年有序提振，连带IPO市场形势良性发展。”安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽说。

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