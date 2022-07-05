原标题：上海：多措并举稳就业

人民网上海7月4日电 （葛俊俊、董志雯、陈晨）就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。今年上海高校毕业生共有22.7万人，较去年增加2万人，增量为5年来最多。受疫情影响，上海应如何因地制宜，助力高校毕业生稳就业、就好业？

以学生需求为切入点，灵活推进就业

“大家都在接龙购买生活物资，我想来‘推销’一下上理工的学生，有没有‘团购’人才的邻居呀？”5月份，上海理工大学健康科学与工程学院的辅导员朱旭“火了”。

朱旭老师在社区群里推介上理毕业生。上理工供图

因为一次奇思妙想，他的手机接连闪现了十几条好友申请，热心的邻居们纷纷表示他们所在的公司有招聘需求。第二天一早，朱旭就从所负责的健康科学与工程学院毕业生里推荐了40余位专业、能力相适配的学生，将简历打包发至各邻居，最终企业和学生实现“双向奔赴”、6名学生顺利通过面试拿到offer。

面对前所未有的毕业潮，复旦大学管理学院2022届毕业生赵同学曾一度感受到了迷茫与焦灼。从去年秋招起，他就开始了求职的准备。“我和导师聊过，我大概率是要回宁波工作，他向我推荐了浙江的一家企业。很巧的是，有位校友正在这家公司从事人事工作。”

经过和校友的交流、了解，赵同学决定向这家公司求职，并最终在5月24日成功收到了offer。“在求职的过程中，学院职业发展中心对我帮助很大，无论是接受简历指导，还是参加面试讲座，都很有收获。”赵同学说。

如上理工、复旦管院这种灵活推进就业的方式，均以学生需求作为出发点，多渠道、多途径、多切口为毕业生提供不断线的高质量就业服务。

系列政策密集出台，加大扶持力度

当然，奋力“推销”学生的，不止是高校老师。为了促进毕业生尽早就业，上海紧锣密鼓，研究出台了一系列政策，加大就业扶持力度。

5月22日，上海市11部门联合下发《关于做好2022年上海市高校毕业生就业创业工作的通知》，要求全力抵消疫情对高校毕业生就业工作带来的消极影响，及时有效推进高校毕业生就业创业工作。

其中，鼓励高校毕业生自主创业。毕业年度内高校毕业生从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年内按每户每年1.44万元的限额依次扣减相关税费。同时，要求对接自贸试验区、五个新城建设等重点区域引才需求，加强协调和服务，为应届毕业生拓展更多岗位资源。

高校毕业生是宝贵的人才资源。6月初，上海市人社局出台了《关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》，实施一系列助力复工复产的人才特殊支持举措。包括今明两年本市事业单位公开招聘普通管理岗位人员和通用性较强的初级专业技术岗位人员主要向高校毕业生倾斜。

6月底，上海最新出台了《关于做好本市当前和今后一个时期稳就业工作的意见》，指出要加强青年和高校毕业生就业扶持，鼓励用人单位招用高校毕业生，支持毕业生自主创业和灵活就业，支持毕业生通过见习和培训提升能力。

高校毕业生就业始终是就业工作的重中之重。“我们正想方设法促进就业，我们一定会动员各方力量，尽最大努力，为大家就业，特别是在上海的就业，创造好的条件。”针对应届毕业生就业压问题，上海市副市长陈群曾如是说。

拓展毕业生就业渠道，提高人岗匹配精准度

稳就业、促就业，最直接有效的办法就是招聘会。自3月以来，上海市、区和高校分层分类已相继开展了不少网络招聘活动，不间断推送优质岗位，努力降低线下招聘无法正常开展造成的不利影响。

5月下旬，复旦大学管理学院向其全球校友发出了一封信。信里提到，受疫情影响，原计划的各种招聘活动都改为线上或者是推迟，目前毕业生的就业面临着较大的挑战，希望能够得到校友的支持，帮助毕业生就业。

在发送后两周时间内就收到120余家校友企业的积极回应。复旦国际MBA项目2022届毕业生何同学就通过职业发展中心举办的校友企业线上宣讲活动，与Tim Hortons中国区的CEO直接对话，收到一张PASS卡。

6月8日，上海交通大学举行了2022年科创就业促进行动启动会，这也是全国高校中首次出现的科创类专门的就业促进行动。来自学校近30家教师科创企业为毕业生提供了近500个工作岗位，涵盖智能制造、人工智能、电子信息、生物医药、医疗器械、新能源、新材料等行业领域，并持续一周为毕业生提供求职机会。

“这些科创企业从创始到发展的每个阶段，都得到了学校的大力支持，如今反哺学校，开辟岗位，拓展毕业生就业渠道。”上海交通大学校长林忠钦表示，这些教师科创企业通过加强科技创新，将创造更多就业岗位，成为具有产业特色、带动就业效果明显的“特色载体”，助力实现大学生更加充分、更高质量的就业。

6月28日起，上海市、区两级公共就业服务机构开展了“重点企业用工保障集中行动”。聚焦高校毕业生等重点群体就业，本次集中行动特别开设了“高校毕业生专场”“就业见习基地专场”等特色直播场次。6月30日起，上海市就业服务专家志愿团的百名专家将为高校毕业生等提供“每人1小时，公益接力100小时”在线咨询指导服务，提高人岗匹配精准度。

上理工采取在线访企形式与上海联通交流接洽。上理工供图

“高质量的招聘会让我们在校内也能接触到更多优秀的企业，提供了高效便利的求职方式。”今年5月，上海联通—上理工专场招聘会上，上海理工大学材料与化学学院研究生王欢就找到了心仪的岗位，开启了自己新的人生历程。

(责编：曹淼、李源)