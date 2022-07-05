“快了，还有一个月！”这些天，黑龙江省黑河学院小学教育专业2022届毕业生孔智豪每天都会翻翻日历。“8月份就要上岗啦！人生第一份职业，要好好珍惜。”他笑着说。

今年4月，孔智豪报考了黑龙江省大学生志愿者服务基层行动计划，已顺利通过面试和体检，即将入职五常市山河镇中心学校，成为一名教师。

谈起求职经历，孔智豪坦言“有压力也有机遇”——“去年一直在准备考研，可惜失利了。转而准备参加省公务员考试，但受疫情影响，考试一再延期。”

怎么办？孔智豪试着往几个招聘单位投递简历，却都石沉大海。在学校老师指导下，大学生志愿者服务基层行动计划引起了他的注意。

“学校平时开展的职业生涯规划、就业观讲座，就鼓励大家去基层。现在东北振兴那么受国家重视，基层肯定需要人才，为什么不去发挥价值呢？”没太多犹豫，孔智豪便下了决心。

一年两万多元生活补贴，解决吃住，还给缴纳社保和商业保险……一项项政策考虑周全，让孔智豪觉得踏实。“虽然一至三年的服务期满后，还面临着升学或者再择业的选择，但考研有加分、再择业有经验，怎么都值当！”和他考虑一致的大有人在。仅他们班，就有5个同学报名参加该计划，有两位还和他分到了同一所学校。

大学生志愿者服务基层行动计划，是黑龙江多部门联合开展的地方政策性促就业举措，面向全省45所高校招募应届本科和专科毕业生，到全省乡镇（街道）、村（社区）从事乡村教育、乡村建设、乡村社会治理等方面志愿服务。3年来，已有1600多名大学生由此奔赴基层。

说起这个政策，齐齐哈尔市建华区建设街道党工委书记冯巍“举双手欢迎”。前不久，他又向上申报了3个该计划名额。“俺们街道有6个社区，辖区居民5万多人，正式在编人员不足20个。通过公考招聘，名额十分有限，很难解决人才缺口。”

去年9月，街道通过大学生志愿者服务基层行动计划接收了第一批4名大学生，让冯巍直呼“雪中送炭”——“有的擅长电脑操作，有的文字功底好，还有的懂法律，这可都是咱街道工作的短板啊！一下子把我们的工作水平提上去了。”他笑着，脸上写满期待：“基层有舞台，等大学生们来！”（记者 张士英）

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