本报记者 黄 超 人民网记者 王 喆

今年以来，作为接触性、聚集性、流动性较强的行业，旅游业受到疫情持续影响，一些企业出现经营困难。当前，不少从业者积极探索、灵活应对，多地多部门持续出台相关纾困政策。不少读者和网友通过人民网“领导留言板”等渠道对此提出意见建议、反映难点，相关地方部门和单位积极回复办理，其中一些问题已得到妥善解决。

内蒙古——

困难企业可申请缓缴相关费用，对旅游业进行针对性奖补

旅行社是旅游业的重要一环，关联着酒店、餐厅，景区、商圈，车队、导游，航空、铁路等。当前，一些旅行社面临困境，希望相关部门出台有效帮扶措施。

“之前主要做地接，接待量逐年增加，收入一直不错。”张建伟是内蒙古自治区呼和浩特市亿达旅行社负责人。前段时间，受当地疫情影响，内蒙古部分地区的旅游接待暂停，他有些发愁，于是在人民网留言建言。

3天后，内蒙古自治区文旅厅工作人员会同相关部门回复办理，从多方面出谋划策。“稳岗补贴政策，我们每人每月都能领600元。所有人员医保由市里承担50%，社保、失业保险等免交。旅行社也享受了免征部分税款的待遇。”张建伟说。

“有这些政策保障，我们能够正常运行，影响没有预期严重。”张建伟表示，自己还为旅行社申请了全额暂退保证金。

张建伟及时调整旅行社经营方向，通过网络承接游客，“我们推出‘定制游’，在网上吸引年轻人。根据他们的喜好，量身定制线路和服务。”

“既然没法接游客来，那就让旅行社走出去。”按照这样的思路，旅行社在多个低风险地区发展“小团游”服务，张建伟介绍，“比如从春节到‘五一’假期，我们主要接待去海南度假的游客，经营线上‘机票+酒店’业务，收入还可以。”

内蒙古自治区文旅厅召开会议，与经营者座谈，讨论如何促进旅游业恢复发展。同时，呼和浩特市文旅局研究制定针对性奖补政策，加大对组织近郊游、城市游、区内游开发的支持力度，帮助旅行社恢复生产。

“现在，不少景区酒店通过社交平台引流，做团购优惠，预售产品订购明显增长。我也打算试试订单‘过期退、无损退、随时退’，让游客消费更安全。”张建伟说。

云南——

开发“云旅游”带来新机遇，努力推动旅游业复苏

每年4月中旬是傣族等少数民族的传统节日——泼水节。往年，泼水、赛龙舟等民俗活动，吸引各地游客前来领略当地节庆文化魅力。

今年节前，云南省西双版纳傣族自治州多名旅游业及相关行业从业者致信本报编辑，表达对节日庆祝的热切期待和诉求。对此，西双版纳州文旅局工作人员回复表示，根据疫情防控要求，今年举办“云过泼水节”系列活动，以线上方式带动购物等文旅消费。

“云上”泼水狂欢、“赶摆”、非遗展示……通过网络直播，今年，全国各地群众“足不出户”进行了泼水节线上狂欢，直播参与人数达13万。

“大家好，我是小玉！今天，我们要去傣族孔雀公主故事的发源地，也就是宝角牛的故乡勐远。”在“云过泼水节”系列活动的直播镜头中，傣家姑娘小玉走进景区，带网友云逛当地13个景区，讲述传统文化故事，提升了西双版纳文旅品牌影响力。

除了游览特色景观，“赶摆”活动也是当地泼水节的重头戏。音乐、花卉、美食……各种主题的“赶摆”集市引来当地上百家商家积极参与、产品丰富多样。“赶摆”直播深度展现着民俗文化和潮流风尚的融合，开拓旅游群体、挖掘线上消费潜力。

不少商家和游客表示，“今年虽然不能过大型泼水节，但还是举办了一些有趣的小型集市，氛围立刻有了！”

疫情之下的“云上”泼水节，也是一次文化旅游融合科技发展的大好时机。西双版纳州文旅局相关负责人表示，当地也将不断发展旅游数字科技，努力推动旅游行业复苏与健康发展。

官方推出一系列“互联网+旅游”活动，也启发着从业人员。今年，有不少景区商家在社交网络平台展开直播宣传，成功吸引线上及线下流量，开拓发展空间。

网友建议——

推动纾困政策落实见效，避免旅游行业人才流失

从读者来信和网友留言中可以看出，大多旅游业从业者仍对行业未来充满希望，坚信“发展机会还有很多”“人们始终对旅行有热情”。但是，一些亟待解决的现实问题依然存在。

“目前，从中央到地方出台了不少支持小微企业及个体工商户的纾困政策，但我们这边的商家还没有享受到相关房租减免政策支持。”西南某省份知名景区的一名商户留言，景区一度被列为中风险地区，客流量下降，但当地一些支持举措推进缓慢，建议加大落实力度，扩大受益群体覆盖面。

此外，不少网友注意到文旅部发布了关于科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知，纷纷表示支持。但个别地方旅行社反映，“不同地区、景区的防疫政策还没有做到科学精准，一定程度上增加了旅行社成本。”有网友建议，各地应尽快落实政策，有效解决外地游客不敢来、怕被隔离等问题。

“一些从业人员收入减少甚至面临失业，希望对符合政策条件的导游等给予就业帮扶。”相关从业者表示，旅游业人才流失等问题逐渐突显，许多人等不到纾困政策惠及基层，一旦离开行业就很难再召集回来。“这部分人才是旅游业发展多年才成长起来的，应保护宝贵人才不流失。”

当前，多地多部门正在将已经出台的纾困政策加速落实到基层。“这段日子一直在开源节流、努力保持状态。”张建伟说，希望相关部门继续把好政策落到急需处，更好地解决具体难题，帮大家渡过难关。

（陈之琪参与采写）

■留言板

我在青海坎布拉风景区做乡村旅游，建成游客接待中心共三层，一层销售旅游纪念品和特色美食，二、三层为民宿。可是疫情期间，“两证一书”一直办不下来，我的启动资金都是自筹，压力很大。留言反映情况后，县住建局和县自然资源局工作人员与我联系，很快办下来了。希望更多游客了解坎布拉，爱上这里的特色风光。

——青海省黄南藏族自治州尖扎县 马先生

我是壶口瀑布景区的商户，今年受疫情影响，我的收入减少。负责景区运营的陕西黄河壶口文化旅游发展公司这两年对景区16家商户进行了租金减免，希望今年也能继续。收到我的留言以后，运营公司工作人员回复我，今年底将根据全年运营情况，按政策落实减免措施。他们说，虽然景区经营困难，但是不论多困难，都会与商户共克时艰。

——陕西省宜川县 张先生

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)